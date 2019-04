ČTK

Zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit před týdnem setkání zahraničních investorů, polovina senátorů kvůli tomu požaduje odvolání ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO). Zahraniční výbor ve čtvrtek událost označil za nešťastnou.

Bärtl před poslanci uvedl, že on byl tím, kdo řešil situaci po požadavku čínského velvyslance na odchod tchajwanského zástupce z akce. Uvedl, že využil svých nadstandardních vztahů s představiteli Tchaj-wanu. Ti podle něj vyjádřili pochopení pro český postup a ujistili, že incident neohrozí budoucí vztahy mezi oběma zeměmi.

Z prohlášení MPO z 28. března Setkání se zúčastnili také členové Ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-wanu, kteří se ho účastní již 19 let. Proti jejich přítomnosti se na akci ohradili zástupci Čínské lidové republiky. Ministryně Marta Nováková se setkala s reprezentanty kanceláře Tchaj-wanu a v zájmu zabránění diplomatickému konfliktu je prostřednictvím náměstka Bärtla požádala, aby setkání opustili. Vzhledem k tomu, že akce byla určena pro diplomaty, kterými členové Ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-wanu nejsou, tchajwanští zástupci následně vyslyšeli žádost paní ministryně. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR tato situace velice mrzí. Zdroj: www.mpo.cz



Nováková kvůli záležitosti čelila kritice a uvedla, že vyvodí personální důsledky vůči svým podřízeným. Bärtl ve čtvrtek novinářům řekl, že ministryně mínila jeho. „Bylo postupováno v souladu se zákonem o státní službě. Obdržel jsem vytýkací dopis,” řekl. Konec ve funkci náměstka ale neočekává.

Nešťastné řešení



Poslanci sněmovního zahraničního výboru, kteří se situací zabývali, přijali ve čtvrtek usnesení, ve kterém označili řešení situace za nešťastné a vyzvali ministerstva, aby propříště více konzultovala pořádané mezinárodní akce s ministerstvem zahraničí, aby se předešlo podobným událostem. Poslanec Mikuláš Peksa (Piráti) neprosadil do usnesení výzvu, aby vláda zacházela s představiteli Tchaj-wanu s respektem.

Peksa poté také kritizoval vysvětlení, které Bärtl na výboru přednesl. „Já jsem poměrně nespokojený, přijde mi, že se to snaží zamést pod stůl,” řekl. Incident vnímá jako velkou chybu, kterou se české straně nedaří napravit. Podle něj by dávalo smysl, kdyby kvůli záležitosti odstoupila Nováková.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

„Bylo to nešťastné, to všichni vidí, ale to vysvětlení je dostačující. Nemyslím, že by to nějak zhoršilo naše vztahy s Tchaj-wanem,” řekl místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO).

Podle něj není odchod Novákové na místě. Kritizoval naopak chování čínského velvyslance a připomněl, že ambasador už koncem loňského roku postupoval nestandardně, když informoval o obsahu neformálního jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který následně výroky diplomata označil za lži.

Podle předsedy výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministerstvo průmyslu situaci dobře nezvládlo. „Tohle jsou nebezpečné věci, které mohou znamenat precedenty, které budou znamenat, že Česká republika bude ustupovat ve věcech, ve kterých je třeba držet dohodnutou pozici,” řekl.

„Nemůžeme se utěšovat tím, že to tchajwanská strana pochopila. To je prostě špatně. Je to malá profesionalita,” uvedl. K možnému odchodu Novákové kvůli záležitosti se nechtěl vyjadřovat.