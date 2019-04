Adéla Jelínková, Právo

O mýtném systému, v souvislosti s nímž ho měl Faltýnek dle policejních odposlechů nabádat, že je „potřeba udělat, co chce společnost Kapsch“, se bavili údajně pouze jednou.

Jak Právo na základě policejních dokumentů v minulosti informovalo, stalo se tak 10. listopadu 2017 - v době, kdy běžela miliardová soutěž na nového dodavatele mýtného systému.

Rafaj s Faltýnkem, jenž si dle svých slov vzal mandát na vyjednávání o mýtu sám, diskutovali prý o tom, jak rozhodnout, aby byl výsledek řízení ze strany ÚOHS spravedlivý. Respektive Faltýnek měl prý říct, jak v tomto směru konat.

„Bylo to něco ve smyslu, že má říct, co má teda úřad konat tak, aby byl výsledek spravedlivý. Já se nechtěl bavit o tom kdo, ale jak - aby to bylo spravedlivé“ prohlásil o podstatě schůzky s Faltýnkem Rafaj.

Podle tvrzení policistů však Faltýnek s Rafajem nehledali „spravedlivé řešení“, ale domlouvali se na tom, jak dosáhnout úspěchu společnosti Kapsch v dané zakázce.

Když prý Faltýnek Rafajovi řekl, že je nutné jednat v souladu s přáním společností Kapsch, Rafaj měl odpovědět, že od Faltýnka potřebuje „přesné zadání, co má v této věci udělat, taky aby k tomuto výsledku mohl směřovat činnost ÚOHS“.

Podle Rafaje se však jedná o vyfabulovaný mediální příběh, který „němá reálný podklad“. „Věřím, že si to policie objasní, jak to je - bylo to vydáno bez mé diskuze, jak to je, já to nemoderoval, neřídil,“ obhajoval se nesouvisle Rafaj.

Faltýnek: nesmysl

Jak doplnil, s Faltýnkem se sešel několikrát, v dalších případech prý ale měli řešit snižování rozpočtu ÚOHS ze strany vlády.

Faltýnek jeho tvrzení označil za nesmysl. „To je podle mého názoru nesmysl, rozpočet ÚOHS schvaluje vláda, nikoli poslanecká sněmovna, nevidím důvod, proč by měl řešit financování ÚOHS se mnou,“ rozporoval Rafajovo tvrzení Faltýnek.

Faltýnek se dlouhodobě hájí tím, že jeho zájmem bylo, aby soutěž úspěšně doběhla do konce a stát ušetřil peníze.

Půl roku po jeho schůzkách však ÚOHS celý tendr zrušil. Bylo to jen pár dnů poté, co v něm Kapsch nevyhrál a ministerstvo dopravy vybralo konsorcium CzechToll/SkyToll. Rafaj obrátil až po schůzkách s Babišem a prezidentem Zemanem.

Podle policistů schůzku dua Faltýnek-Rafaj navíc zprostředkovával, a také se jí aktivně účastnil, nedávno odvolaný politik hnutí ANO Jiří Švachula, který sedí kvůli obvinění z rozsáhlého manipulování s brněnskými veřejnými zakázkami ve vazbě.