Jan Martinek, Právo

Se sníženou zdravotní gramotností se chce vypořádat projekt Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, který v úterý symbolicky spustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„95 až 115 tisíc sociálně vyloučených osob se potýká s chudobou a nedostatečnou integrací do většinové společnosti. Socioekonomické faktory mají vliv i na délku dožití osob. Ve vyloučených lokalitách se šíří chronické choroby vyplývající z nezdravého životního stylu, 65 procent z nich jsou kuřáci, obézní lidé s nulovou pohybovou aktivitou a špatnými zdravotními návyky,“ uvedl Vojtěch na tiskové konferenci.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem proto zřídí v každém kraji regionální centrum podpory zdraví, které by mělo zlepšit povědomí o zdravotní gramotnosti u sociálně slabých.

„Mediátoři vyškolení k tomu, aby komunikovali s touto cílovou skupinou, budou například pořádat kurzy zdravého životního stylu či poskytovat individuální konzultace zdravotního stavu,“ uvedl Vojtěch.

Pro Právo později doplnil, že funkce mediátorů by se měli zhostit vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci, projektu by se ale měli účastnit i zdravotníci a zdravotní sestry. „Tam, kde to bude nutné, provedou například odběr krve či změří tlak,“ upřesnil ministr. Mediátorů je zatím čtyřicet, celkem by jich mělo být o šest více.

187 milionů z EU

Projekt, který bude stát celkem 241 milionů korun, bude z větší části financován z eurofondů. EU na něj přispěje 187 milionů, zbytek půjde ze státní pokladny. Měl by zasáhnout zhruba 120 tisíc ekonomicky aktivních lidí, dětí pod 15 let a seniorů nad 65 let se týkat nebude.

„Cílíme na ekonomicky aktivní populaci. Nemocní lidé pobírají sociální dávky, nemocenské pojištění a jejich pracovní aktivita klesá na nulu,“ uvedl Vojtěch.

Při práci s rodinami by ale mediátoři přesto neměli na děti zapomínat, do projektu se zapojí i pediatři. „Zdravotní návyky vznikají v dětském věku,“ upozornila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá, která je hlavní řešitelkou projektu.