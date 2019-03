Jan Rovenský, Právo

Šéf poslanců ANO Faltýnek za vašimi zády i zády ministra dopravy se během soutěže na nového dodavatele mýta sešel s šéfem firmy Kapsch Feixem, o hodinu později s předsedou antimonopolního úřadu Rafajem. Má Faltýnek ještě vaši důvěru?

Otázka mýta byla velkým tématem minulé vlády. Na koaličních jednáních politicky naše hnutí zastřešoval pan Faltýnek. Soc. dem. a lidovci tehdy nebyli spokojeni s různými návrhy ministra dopravy Ťoka, tak pan Faltýnek byl aktivní a pomáhal mu s tím.

Pamatuji si, jak ze strany soc. dem. byl obrovský tlak a premiér Sobotka mi tehdy řekl, že pokud se nepohne s mýtem, tak chtěl, abych souhlasil s odvoláním pana Ťoka.

Ale tato schůzka proběhla v listopadu 2017, tedy po volbách. Měl Faltýnek ke schůzkám mandát od vás či Ťoka?

Písemný mandát samozřejmě neměl, ale jeho aktivita vyplynula z jednání koaliční rady, zodpovědnost za celou soutěž byla samozřejmě na ministerstvu dopravy.

Hlavně je si třeba uvědomit, že jsme zdědili nevýhodný a nevypověditelný kontrakt, který v roce 2006 uzavřely tradiční demokratické strany. Nám se jej ale podařilo zlevnit při vynuceném prodloužení o 1,5 miliardy a vysoutěžili jsme jej transparentně o 15 miliard levněji a ve větším rozsahu než předtím, čemuž se Kapsch snažil zabránit.

Teď zjišťujeme, že Kapsch jednal s každým, například Piráti dostali od firmy podklady a reprezentovali jejich názory ve Sněmovně. Bylo by fajn vědět, s jakými všemi politiky se zástupci Kapsche setkali. Mně také psali, ale odmítl jsem se s nimi sejít.

Kdyby se prokázalo, že se dopustil korupčního jednání, tak by měl odejít z politiky.

Jenže žádný politik jako Faltýnek se nesetkal nejdřív s šéfem Kapsche a pak se šéfem ÚOHS, kdy mu podle policejních odposlechů řekl, že „je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch“. Proto se znova ptám: má Faltýnek vaši důvěru?

Nevíme, o čem ta věta byla, jestli nebyla vytržena z kontextu. Mám jen informace z médií a dnes neumím posoudit, jak moc jsou relevantní, protože v novinách se něco píše a pak se třeba ukáže, že tomu tak není. Vzpomeňte si, že byl Faltýnek vyšetřován v kauze Čapí hnízdo, a nakonec jeho absurdní obvinění bylo zrušeno.

Pan Faltýnek není ani stíhán, ani obviněn, vlastně ani nebyl vypovídat na policii, takže musíme počkat na vyšetření celého případu. Tvrdí mi, že dělal maximum ve prospěch státu a ministerstva dopravy. Na druhou stranu setkávat se po hotelích je špatně, to určitě není dobré místo.

Kdyby šlo o někoho jiného, také byste nad ním držel ochrannou ruku jako nad Faltýnkem?

Jasně jsem řekl, že kdyby se prokázalo, že se Faltýnek dopustil nějakého korupčního jednání, tak by jednoznačně měl odejít z politiky – například kdyby se ukázalo, že na schůzkách v listopadu 2017 jednal proti tomu, abychom měli transparentní soutěž na mýto, o kterou jsme usilovali společně s Ťokem. Faltýnek to ale vylučuje a jeho jednání vyšetří policie. Tečka.

Není v tom něco jiného? Přeci jen Faltýnek byl roky vaším zaměstnancem v Agrofertu, figuroval dočasně i v kauze Čapí hnízdo, než jeho stížnosti proti stíhání vyhověl státní zástupce. Co když z Faltýnka máte, řekněme, jistý respekt?

Pan Faltýnek byl v kauze Čapí hnízdo neoprávněně stíhán a jeho stíhání bylo zastaveno. A nevím, co myslíte respektem. Nemám závazky vůči nikomu. Faltýnek má na starosti Sněmovnu a tam dělá skvělou práci i přesto, že máme mnoho poslanců.

Věděl jste o Faltýnkových schůzkách?

O konkrétních schůzkách jsem nevěděl, nehlásí mi to.

Co když policie požádá o Faltýnkovo vydání, byl byste pro?

To je předčasná spekulace, nevíme nic konkrétního. Pokud by to nastalo a budou jasné důkazy pochybení, tak ano.

V tuto chvíli k odvolání Rafaje není důvod, ale určitě si ho s Hamáčkem rádi vyslechneme.

Další ústřední figurou v kauze mýta je šéf antimonopolního úřadu Rafaj. Trpělivost s ním došla i KSČM, která pomohla vaší vládě získat důvěru. Navrhnete jeho odvolání?

Navrhnout to jistě můžeme, ale bez souhlasu pana prezidenta to nepůjde, a ten se už vyjádřil, že s odvoláním nesouhlasí.

Pozval jsem pana Rafaje, jehož znovuzvolení v minulé vládě prosadila soc. dem. s panem Bělobrádkem, na Úřad vlády, aby mně společně s panem Hamáčkem vysvětlil informace, které se objevily v tisku. Pokud by s ním chtěli mluvit ostatní členové vlády, tak jistě budou moci. Takže si počkám, co nám k tomu všemu Rafaj řekne.

Myslíte si, že ÚOHS je věrohodný a funguje nezávisle, když podle zdrojů Práva podobné schůzky Rafaje s politiky a uchazeči nebyly neobvyklé?

Pokud by to tak bylo, tak by to bylo špatně. ÚOHS musí být nezávislý, antimonopolní úřad je pro stát extrémně důležitý. Je pravda, že v minulosti třeba kolem IT zakázek úřad komplikoval jednotlivým ministerstvům soutěže a řešili jsme to ve vládě.

S Rafajem jste se setkal společně s Ťokem poté, co šéf ÚOHS zrušil mýtný tendr. Někdo by to také mohl vnímat jako nátlak, aby rozhodl ve prospěch Kellnerových firem.

To jste mě pobavil. Nám šlo o to, aby nám Rafaj dopředu nezakazoval vyhlášení transparentní soutěže. Důležité je, že nakonec ÚOHS své rozhodnutí změnil a naše argumenty uznal.

Čím si tu otočku vysvětlujete? Měla na to vliv Rafajova loňská schůzka s prezidentem Zemanem, kterého jste předtím navštívil vy i Ťok?

S prezidentem jsem mluvil o tom, že je velká šance vysoutěžit mýto o víc než miliardu za rok levněji a že nám ÚOHS dělá problém. Bojuji totiž za peníze daňových poplatníků a za transparentní soutěž. A tentokrát šlo u mýta o transparentní soutěž, na rozdíl od té první.

Zeman řekl, že by Rafaje odvolal jen v případě pravomocného rozhodnutí soudu – jinými slovy Rafaj má do konce svého funkčního období vystaráno. Čím si vysvětlujete, že šéf ÚOHS se těší takové podpoře prezidenta?

Proč se na to ptáte mě, to se musíte zeptat pana prezidenta.

Chová se prezident podle pravidel, když zákon říká, že jmenuje a odvolává šéfa ÚOHS na návrh vlády, a Zeman mluví až o případném pravomocném rozsudku?

Nechci komentovat stanovisko prezidenta. Má svůj názor, je také tím, kdo jmenuje a odvolává. Nevím, co se teď bude dít v rámci vyšetřování. Pan Rafaj není ale ani stíhán, ani obviněn.

Jinými slovy nebudete požadovat jeho odvolání.

V tuto chvíli k něčemu takovému není důvod, ale určitě si s panem Hamáčkem rádi vyslechneme jeho stanovisko.