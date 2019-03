Patrik Biskup, Právo

Podle obžaloby, s níž se Právo seznámilo, inkasoval stovky tisíc korun za přednostní předepisování některých medikamentů. Ředitel špitálu Vít Němeček Právu řekl, že o trestním stíhání Všetičky nic neví. „Je to pro mě úplně nová informace. Samozřejmě že taková věc mne zajímá. Jedno mi to rozhodně není a určitě se na to pana primáře zeptám. Uvidím, co mi k tomu řekne. Pak budu situaci nějakým způsobem řešit,“ uvedl v úterý Němeček.

Vyjádřil i určité rozčarování nad tím, že o tak závažném problému Všetička pomlčel. „Považoval bych za více než vhodné, aby o takové záležitosti zaměstnavatel věděl,“ dodal ředitel nemocnice.

Z textu žaloby vyplývá, že Všetička v souvislosti s výkonem povolání lékaře urologa po předchozí dohodě s farmaceutickými společnostmi Interchemia a Genericon přednostně předepisoval pacientům generické léky. V průběhu let 2009 až 2013 se jednalo o tisíce balení těchto léčiv, za což měsíčně údajně inkasoval v průměru okolo 20 tisíc korun. Celkem si tak měl přijít na částku blížící se půl milionu korun.

Šlo to až do milionů

Všetička na dotaz Práva ­uvedl, že o stíhání zaměstnavatele neinformoval, neboť obvinění nesouvisí s jeho prací v nemocnici. „Je to pro mě nepříjemná situace, nechci se k tomu už nijak vyjadřovat. Jen mohu říci, že jsem požádal o odklon trestního řízení s tím, že nyní řešíme náhradu škody,“ řekl primář.

Soudní proces by měl začít v polovině dubna u Obvodního soudu pro Prahu 2. Z obviněných lékařů zastává vedoucí post pouze Všetička, ostatní jsou řadovými specialisty, převážně urology.

Podle vyšetřovatelů převzali úplatky od 370 tisíc korun do 2,5 milionu. V případě inkasované částky do půl milionu korun mohou skončit ve vězení až na čtyři roky, v přísnější sazbě jim hrozí od tří až do deseti let odnětí svobody. Soud jim také může zakázat činnost.

U některých lékařů státní zastupitelství podmíněně zastavilo trestní stíhání poté, co poslali peníze na pomoc obětem jiné trestné činnosti. Tuto možnost však dostali pouze ti, kteří se přiznali a na úplatcích nevzali více než půl milionu korun.

Někteří lékaři se hájili tím, že peníze od distributorů nebyly úplatky, ale odměny například za spolupráci na dotazníkových šetřeních.