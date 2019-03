ren, zpe, Novinky

Ve Sněmovně se sešly dva návrhy. První navrhuje uzákonění manželství i pro homosexuály. Jde o novelou občanského zákoníku, kterou podepsalo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Druhý návrh na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě se přihlásilo 37 zákonodárců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným.

Výborný připomněl i petici na podporu tohoto návrhu, kterou podepsalo přes 103 000 lidí. Konkurenční novelu podpořilo jinou peticí zhruba 90 000 lidí.

Lidovci: Vedeme debatu o hodnotách

Představitelé obou táborů se zaštiťovali potřebou hájit hodnoty. „Nevedeme debatu o právech menšin. Vedeme debatu o hodnotách. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli," uvedl Výborný.

Zastánci manželství pro všechny zdůrazňovali svobodu a rovnost. „Kdyby si moje vnouče našlo stejnopohlavního partnera či partnerku, chtěla bych, aby mělo stejná práva, ale také stejné povinnosti,“ prohlásila poslankyně STAN Věra Kovářová.

Spor mezi oba tábory by podle exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (za ANO) mohly vyřešit úpravy, které by posílily práva registrovaných partnerů. Například v otázce společného jmění nebo vztahu k vychovávanému dítěti.

„Je připraven návrh novely, který práva vyrovnává. Jsme připraveni i na tu variantu, vytáhnout to z šuplíku," uvedla poslankyně v debatě, zda v ústavním pořádku zakotvit manželství jako svazku muže a ženy, nebo umožnit manželství gayům a lesbám.

Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Konkurenční ústavní zákon má doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy.