Podle dokumentu bude mít Moravský Krumlov čas do konce letošního roku, aby splnil požadované podmínky. V případě, že se tak stane, pražští radní by měli do konce ledna příštího roku schválit smlouvu o výpůjčce. Ta by byla na pět let. Pondělní rozhodnutí radních ale ještě neznamená, že se epopej do Moravského Krumlova přesune. Jednat o tom musí ještě magistrátní výbor pro kulturu a zastupitelé.

Pro obrazy je podle nutné zajistit trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů Celsia, vlhkost 45 až 55 procent s minimálním denním výkyvem a správné nasvícení. U obrazů nesmí být umístěny žádné výdechy, které by způsobily kolísání teploty. Rovněž je nutné ochránit obrazy proti požáru i případné krádeži či poničení.

S výjimkou zabezpečení podle vedení Prahy není v Krumlově nic z uvedeného k dispozici a zámek nemá ani odpovídající vytápění či chlazení.

Kam s ní?



Praha hledá vhodné místo pro epopej dlouhé roky. Ze zámku v Moravském Krumlově byla před volbami v roce 2010 převezena do Prahy. Plánována byla mimo jiné stavba nové budovy na Letné nebo na Těšnově. Jako zatím s poslední variantou přišlo minulé vedení Prahy, které schválilo, že obrazy umístí do plánované přístavby budovy Lapidária na Výstavišti. Připraven je projekt i se stavebním povolením.

Rozhodnutí radních se nelíbí opozičnímu zastupiteli Patriku Nacherovi (ANO). „Slovanská epopej je dílo, které Alfons Mucha věnoval Praze. A je pro mě nepochopitelné, jak se k tomu současná rada postavila,” uvedl. Minulé vedení města rozhodlo o jejím umístění na Výstavišti. „Místo toho, aby se vedení města pokusilo co nejrychleji projekt realizovat, tak věnuje energii takzvanému dočasnému přesunu. Bojím se té dočasnosti,” dodal.

Stěhování Slovanské epopeje

Slovanskou epopej maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek.