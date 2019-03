zpe, kab, Novinky, Právo

Vláda by měla o růstu rodičovské rozhodnout do května. Babiš za nejvhodnější návrh považuje, aby se rodičovská od ledna 2020 zvýšila na 300 tisíc korun pro všechny rodiče, kteří budou k tomuto datu čerpat rodičovský příspěvek.

Premiér to uvedl údajně na setkání s Martinem Štrosem, který zastupoval rozčilené rodiče z Facebookové skupiny „Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek“.

„Na dotaz, jaký návrh by premiér za sebe nyní podpořil, tak uvedl, že nejvíce vhodný se mu zdá původnímu návrh ministryně Schillerové – navýšení na 300 tisíc pro ty, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek po 1. lednu 2020, tedy i ti, co budou na mateřské na rodičovskou půjdou poté. Nicméně zváží i další varianty, tato se mu zatím zdá nejlepší,“ informoval na Facebooku Štros.

Premiér mu prý slíbil, že téma otevře na nejbližším jednání vládní koalice. Definitivně jasno by mělo být do konce května.

Vrátíme se k tomu, slibuje premiér



Sám Babiš ale tak sdílný nebyl. Po pondělním jednání tripartity na dotazy novinářů odpovídal vyhýbavě. „Ano, vyslechl jsem si názory rodičů, maminek. K rodičovské se vyjadřovat nebudu, setkáme se a budeme to řešit na koaliční radě,” prohlásil.

Dodal, že rodičovská je součástí rozpočtu, jehož první verzi bude vláda schvalovat do konce května, finální verzi do konce září. „Vyslechl jsem si lidi, kteří podepsali tu petici, ale to bylo spíš, abych získal nějaké informace. V rámci koalice se k tomu vrátíme a budeme to diskutovat,” dodal premiér.

„Budeme to řešit na koaliční radě,” přidala se stručně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta už minulý týden prohlásila, že se pokusí hnutí ANO přesvědčit, aby byl příspěvek pro děti do čtyř let, jak původně soc. dem. navrhovala.

Nárůst rodičovské jen pro děti, které se narodí po 1. lednu 2020, vyvolalo lavinu kritiky na sociálních sítích. Lidem se nelíbilo, že koalice upřednostnila před rodinami s dětmi důchodce, kterým plánuje přidat od příštího roku 900 korun.