Novinky, ČTK

Celkem v jedenácti evropských městech se v sobotu konají protesty proti reformě autorských práv na internetu. V Praze se připojili demonstrující i na výzvu Pirátské strany. Účastníci se shromáždili na Palackého náměstí, kde akce s názvem „Zachraňme internet před články 11 a 13!” začala od 14 hodin. Na místo přinesli i rakev.

Právě tato směrnice, o které má Evropský parlament hlasovat příští týden, podle kritiků povede k cenzuře a omezení svobody internetu a poškodí menší média. Kritice čelí článek 11 směrnice, v důsledku kterého bude nutné platit autorské poplatky za sdílení obsahu, a článek 13, stanovující platformám typu Youtube povinnost kontrolovat, zda nahraný obsah neporušuje autorská práva.

Tématem je například i šíření vzdělávacích materiálů.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Lídr Pirátů do europarlamentu Marcel Kolaja vyzval účastníky, aby v e-mailech europoslancům protestovali proti návrhu směrnice. Schválení podle něj ještě lze zabránit. "Přijdou další směrnice, které se budou snažit omezovat svobodu na internetu," upozornil a dodal, že Piráti se chtějí v EP zaměřit právě na tuto otázku.

Internetoví giganti versus mediální domy?



Do protestu se zapojila i česká Wikipedie, jejíž zástupci považují chystané změny za závažné, a ve čtvrtek proto na celý den encyklopedii poprvé vypnuli. "Směrnici vytvořili evropští lidovci v zájmu velkých vydavatelství," uvedl poslanec a další pirátský kandidát do europarlamentu Mikuláš Peksa.

Podle organizátorů jde o souboj lobby velkých firem jako Facebook a Google s velkými vydavatelskými domy; běžní uživatelé internetu zcela vypadli. Směrnici připravují evropské instituce od roku 2016, vyjednávání o obsahu byla složitá a články 11 a 13 od počátku vzbuzovaly kontroverze.

Protestující přinesli i transparenty.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Evropská komise uvádí, že nová pravidla posílí postavení majitelů autorských práv, hudebníků, herců či mediálních domů, vůči internetovým gigantům typu Google či Facebook. Ty teď vydělávají na poskytování a zprostředkování obsahu, za který nemusí platit žádné poplatky.

Kritici tvrdí, že článek 11 může vést například k tomu, že Google nebude při vyhledávání zobrazovat s odkazem úryvky zpravodajských textů, za které by musel platit. I Facebook se podle nich může rozhodnout, že omezí možnost sdílení autorsky chráněného obsahu. Kritici tvrdí, že směrnice je psána vágně a bude výrazně záviset, jak ji země implementují do národních legislativ. Bude-li schválena, dostanou na to členské státy dva roky.