Renáta Bohuslavová, Novinky

Reaguje tak na incident, který se minulý týden stal na stadionu AC Sparta Praha, kdy Pražané hráli proti Plzni a hostující fanoušek vhodil pyrotechniku na domácí tribunu a zranil několik lidí. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila Plzni pokutu půl milionu korun.

Ačkoliv od roku 2014 funguje na ministerstvu expertní skupina, která pracuje na tom, jak bezpečnost na stadionech zlepšit, zatím velké úspěchy neslaví a Hamáček to chce změnit.

„Shodli jsme se na tom, že je pět oblastí, kde je třeba přidat. Zaprvé zlepšit práci pořadatelské služby,“ tvrdí Hamáček. V této souvislosti resort dokončuje zákon o soukromých bezpečnostních službách, v jehož rámci by chtělo vnitro s kluby řešit, jak se práce pořadatelů může zlepšit.

„Je to o certifikaci, abychom věděli, že agentura splňuje standardy. Zaznívají tam i otázky pravomocí pořadatelů a budeme řešit, zda je možné jejich pravomoci nějak posilovat,“ řekl Jan Hamáček na úterní tiskové konferenci.

Dále by mělo dojít k vytvoření databáze problémových osob. „Z ní bude možné exportovat data pro kluby. Vznikne jedna databáze lidí, kteří nemají na zápasech co dělat,“ doplnil Hamáček. Vytvoření seznamu je podle něj možné v rámci měsíců, ale problém je poté ve vymahatelnosti, kdy si budou muset kluby nainstalovat například kamery na to, aby problémové osoby na stadionu našly.

Video

Muž hodil mezi diváky na Spartě pyrotechniku. (zdroj: Policie ČR)

V souvislosti s tím by se chtělo ministerstvo zaměřit na úpravu přestupkového zákona, jak při porušení zákazu vstupu, tak právě při použití pyrotechniky na stadionu.

Bezpečnost jako v Británii



„Dnes je to přestupkové řízení velmi benevolentní. Jednáme o tom, že zpřísníme sankce, ale potřebujeme v tom součinnost klubů. Ne všechny sdělují fanouškům, že pyrotechnika je nebezpečná a zakázaná,“ dodal Hamáček.

Posledním úkolem by měla být aktualizace manuálu pro všechny fotbalové kluby, který je z roku 2015. „Mým cílem je, aby se situace zlepšila a aby fotbalová utkání vypadala stejně jako ve Velké Británii, kde se nebojí jít na fotbal i s dětmi,“ dodal ministr vnitra.

Zároveň ale připomněl, že tam se ke dnešnímu stavu dobrali po mnoha incidentech. Ten nejhorší se stal v roce 1989 v Hillsborough, kde během semifinálového utkání mezi Liverpoolem a Notthinghamem Forest policie vpustila na přeplněnou tribunu příznivců Liverpoolu několik tisíc dalších fanoušků. Vypukla tak obrovská tlačenice, v níž bylo 96 osob ušlapáno k smrti a více než 700 zraněno.