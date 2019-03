ada, nig, Právo

Právě na toto téma v úterý bude mimořádně jednat poslanecký klub SPD i předsednictvo hnutí.

Pro bývalé členy okamurovců tento krok znamená i nepříjemný zářez do peněženky. Podle platového zákona činí letos plat místopředsedy výboru 99 200 korun hrubého měsíčně, zatímco základní plat, na který trojice spadne, dosahuje 82 400 korun. Každý tak měsíčně přijde o 16 800 korun hrubého. Jejich náhrady se však nezmění, nejsou totiž závislé na funkci, ale na místě bydliště daného zákonodárce. Dosahují 58 tisíc korun měsíčně a jsou určeny na dopravu, stravu a reprezentaci.

„Místa ve výborech dle dohody parlamentních stran náleží SPD,“ sdělila Právu mluvčí hnutí Barbora Zeťová.

Volba místopředsedů výborů je přitom snadnější než volba šéfů. Je totiž plně v rukou poslanců výboru, kde stačí navrhnout odvolání a zvolení nového místopředsedy, aniž by tento krok musela potvrzovat hlasováním celá komora.

Okamurovci mají výhodu v tom, že v každém ze tří zmíněných výborů mají své další členy, kteří mohou s návrhy přijít, přičemž podle dohod ostatní poslanecké frakce takovým požadavkům vyhoví.

Náhrady už mají

Pokud nebudou okamurovci trvat na rošádě v poslaneckých výborech, novým místopředsedou výboru pro evropské záležitosti by se mohl stát Jiří Kobza, který je současně místopředsedou zahraničního výboru. V případě Bojka by ho ve vedení zemědělského výboru mohl vystřídat Zdeněk Podal a Nevludovou může vystřídat Radek Rozvoral.

Jde o to, že počet členů jednotlivých partají ve výborech je dán poměrným zastoupením, takže případná rošáda by znamenala, že o přesunech členů z výboru do výboru by musela hlasovat celá Sněmovna při své schůzi.