jas, Novinky

Od začátku roku do neděle onemocnělo spalničkami již 298 osob ve 13 krajích. Nejhorší situace je dlouhodobě v Praze (97 případů), Moravskoslezském (48 případů) a Pardubickém (47 případů). Nemoc se prozatím neobjevila v Karlovarském kraji.

SZÚ připomněl, že u 87 nakažených v hlavním městě „je vykazována souvislost s epidemií spalniček, která započala v roce 2018”.

Spalničky jsou šestkrát nakažlivější než chřipka. K přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzácně i vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty. Nemoc se projevuje vyrážkou, horečkami, zánětem spojivek, rýmou a kašlem. Vyrážka se nejprve objeví v záhlaví a za ušima a následně přechází na obličej, krk, břicho a končetiny.

Počty nových případů v kalendářních týdnech roku 2019. Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Počet případů 30 32 45 56 67 78 93 136 170 231 298 Počet nových 2 13 9 11 11 32 15 34 43 51 67 zdroj: SZÚ

Komplikace se objevují u jednoho z pěti případů a patří mezi ně zápal plic, zánět středního ucha nebo encefalitida vedoucí k postižení centrálního nervového systému.

Očkování spolehlivě funguje v případě aplikace dvou dávek vakcíny. Pokud je proočkovanost populace alespoň 95 procent, funguje podle lékařů tzv. kolektivní imunita. Tu zejména v posledních letech narušují rodiče, kteří nenechávají své potomky očkovat, případně očkování odsouvají. Pokud nefunguje kolektivní imunita, může se nemoc velmi rychle šířit.

Mezi letos nakaženými je 16 dětí ve věku do jednoho roku a 33 od jednoho do čtyř let.

V bývalém Československu se proti spalničkám očkovalo od roku 1969, ale lidé, kterým je dnes mezi 30 a 50 lety, dostávali pouze jednu dávku vakcíny. Pokud někdo prodělal spalničky v dětském věku, má u něj nemoc nyní mírnější průběh.