Renáta Bohuslavová, Novinky

„Nevím, jaké on měl nebo neměl schůzky. V mediálním prostoru jsou nějaké schůzky, které byly údajně mimo oficiální prostory. To samozřejmě není dobře, ale je potřeba, aby to vysvětlil a policie vyšetřila,” řekl v pondělí Babiš.

Od Faltýnka očekává, že sporné schůzky podrobněji vysvětlí příští týden na pokračující schůzi Poslanecké Sněmovny.

„Nevěděl jsem, že se schází s Kapschem ani ředitelem ÚOHS Petrem Rafajem,” doplnil Babiš s tím, že on se s Rafajem osobně společně s ministrem Danem Ťokem sešel. Dále uvedl, že si s oběma stranami psal SMS. S Rafajem to mělo podle jeho slov být 4. května 2018.

Minulý týden Babiš několikrát uvedl, že žádná kauza Faltýnek neexistuje a že první místopředseda hnutí ANO je v celé věci pouze jako svědek.

Kauza Faltýnek



O Faltýnka se podle informací Práva zajímá policie v souvislosti s podezřením na manipulaci zakázky na mýtný systém. Policie kvůli ovlivňování zakázek předminulý týden zasahovala na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a ve Faltýnkově bytě v Praze.

Policie podezřívá předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal. Ten přiznal, že se s oběma scházel bez jakéhokoliv pověření.

Faltýnek tvrdí, že se do celé kauzy zapojil v červnu 2015 poté, co tehdejší premiér Bohuslav Sobotka hrozil odvoláním ministra dopravy Dana Ťoka, pokud otázku mýtného systému nevyřeší.

Podle příkazu k domovní prohlídce, který má Právo k dispozici, ale policii zajímají schůzky Faltýnka z podzimu 2017, což je dva roky poté, co Sobotka tento problém s Ťokem řešil.

Celá věc by se opět měla na plénum Sněmovny dostat příští týden, jelikož se debata kolem bodu neukončila a opozice trvá na zodpovězení otázek.