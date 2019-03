nig, Novinky, Právo

Podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) byla reakce na Klausovo vyjádření ve Sněmovně jen záminka, protože názorové střety v klubu ODS bublaly již delší dobu. Domnívá se, že je to osobní věc mezi Klausem a předsedou strany Petrem Fialou.

„Nedivte se, že z toho mám drobnou radost, protože to byla ODS, která nás obviňuje, že jsme sekta a autoritářské hnutí, tak ze svého středu někoho vylučují pro jeho názory. My své lidi, kteří se s námi názorově rozcházejí, nevylučujeme,“ prohlásil Vondráček v pořadu Partie na Primě.

Video

Klaus mladší v Poslanecké sněmovně

Jak Vondráček dodal, Klausův výrok pronesený ve Sněmovně nebyl antisemitský. „On byl jen příliš silný,“ uvedl.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda uvedl, že by Klause ml. nevylučoval tak rychle, jako to udělala ODS. Chtěl by s ním mluvit a přesvědčit ho, že svými výroky může ubližovat lidem, kteří byli postiženi holokaustem. Pokud by se odmítal omluvit a vzít svá slova zpátky, nakonec by však nejspíš s vyloučením souhlasil.

„Netvrdím, že ten výrok byl antisemitský. Nemyslím si, že Václav Klaus ml. je antisemita. Myslím si, že je to lehkomyslný člověk, který možná se snaží překonat svého otce (exprezidenta Václava Klause - pozn. red.), aby byl víc vidět, tak občas udělá hloupost, kterou může ublížit lidem, kteří ve svých rodinách zažili něco hrozného. Mrzí mě, že nedokáže říci: Omlouvám se, byla to blbost,“ dodal Šmarda.

Video

ODS oznamuje vyloučení Václava Klause mladšího ze strany

Podle šéfa klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je rozhodnutí ODS o vyloučení Klause ml. primárně věcí jejího vnitrostranického boje. Pochopení pro poslancova vyjádření však nemá. „Neumím si představit, že by někdo v TOP 09 říkal výroky jako Václav Klaus ml.,“ prohlásil.

Už v sobotu se k vyloučení ozval také šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. „Příslušnost k ODS je i nutnost dát pozor na výroky. Ten poslední Klause mladšího nebyl příliš šťastný, což uznal. Uniformita a stejná rétorika ODS je ‚zdatnou prací‘ marketérů. Odbojný Klaus tento model kazil, a tak byl vyloučen. A nám nezbývá než se ptát. Bude tato strana stejně razantní vůči těm, kteří se podíleli na podivných privatizacích, prodejích a likvidaci prosperujících podniků?” uvedl v prohlášení.

ODS Klause řešila kvůli výrokům o židovských transportech ve Sněmovně a následnému přirovnání francouzského prezidenta Macrona k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Nešlo však jen o tato slova, ale i o jeho dlouhodobou neloajalitu, kdy třeba v senátních volbách otevřeně podpořil protikandidáta nominanta ODS.

Odůvodnění ODS, proč vyloučila poslance Klause

Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS. Důvodem zrušení jeho členství je dlouhodobé nerespektování hodnot, principů a programu ODS, jeho veřejné útoky na členy poslaneckého klubu ODS a další kolegy ze strany, podpora protikandidáta nominanta ODS v senátních volbách, či jeho kontroverzní výroky, které jsou v rozporu s programem ODS. Václav Klaus ml. otevřeně podporuje vystoupení ČR z EU, zpochybňuje účast vojáků AČR ve vojenských misích, účastní se akcí pořádaných problematickými organizacemi. Václav Klaus ml. navíc veřejně deklaruje, že v nadcházejících volbách do EP nebude volit kandidátku ODS. Zdroj: Web ODS

Vyloučení Klause mladšího z ODS není v posledních dnech jediné, které překresluje politickou mapu ve Sněmovně. V týdnu postupně oznámili odchod tři členové SPD zvolení v Moravskoslezském kraji.

Šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v Otázkách Václava Moravce v České televizi v neděli řekl, že se neobává, že by Václava Klause ml. následovali další členové ODS a opustili poslanecký klub.

Podle Stanjury si Klaus „vybral jiný program mimo ODS“. Programové rozdíly s ním řešil klub opakovaně - již v týdnu na jednání klubu prý dostal „žlutou kartu“. „To nebyla reakce jen na ten pitomý výrok ve Sněmovně,“ prohlásil Stanjura s tím, že za nejvážnější považuje to, že Klaus napadl účast ČR ve vojenské misi v Afghánistánu, což považuje za pilíř zahraniční politiky ODS.

Strana proto chce stáhnout Klause z vedení sněmovního výboru pro školství. „Pokusím se s ním nejprve domluvit, aby rezignoval sám. Vedení výboru patří podle dohod ODS. Požádám ho, nebude-li souhlasit, doporučíme nového předsedu. Budu o tom hovořit s předsedy ostatních frakcí. Přivítal bych ale dohodu a Klausovu rezignaci,“ prohlásil Stanjura. Kdo by měl Klause nahradit neuvedl.

ODS v tom bude mít podporu ČSSD a nejspíš i SPD. Jak uvedli předsedové jejich klubů v ČT, hodlají dodržet dohody o rozdělení funkcí ve Sněmovně.

„Již v látek jsme uvažovali o návrhu na odvolání Klause z řízení výboru, ale ODS si to chce řešit sama. Podpoříme ji, to Klausovo vyjádření bylo nepřijatelné,“ uvedl Jan Chvojka (ČSSD).

Předseda klubu SPD Radim Fiala uvedl, že považuje Klause ml. na dobrého odborníka ve školství. „Ale měli bychom dodržet dohody. Poradíme se o tom v úterý,“ poznamenal.