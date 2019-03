Novinky, Právo

O vyloučení rozhodla v sobotu výkonná rada ODS. Klaus reagoval, že on by jako šéf „profesora Fialu” coby řadového poslance nikdy nevylučoval. „Nebál bych se, že mě zastíní nebo mi to pokazí nebo že má jiné názory,“ uvedl.

„Toto je zároveň moje poslední poznámka k ODS. Politiku vnímám jako hájení názorů, zastupování občanů. Někdy i odvahu být sám. Nesnáším politiku typu ‚Franta je hloupý nebo arogantní nebo špatný – proto volte mě‘,“ poznamenal.

Dodal, že se bude snažit nabízet vize, pozitivní program a že slibuje neměnit své názory, například prý bude vždy hájit suverenitu České republiky.

„Nebudu se k ODS vyjadřovat také z důvodu, že se spoustou členů budu v budoucnosti spolupracovat. Nejenom s těmi, co mě podpořili v posledních dnech,“ napsal.

ODS Klause řešila kvůli výrokům o židovských transportech ve Sněmovně a následnému přirovnání francouzského prezidenta Macrona k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi.

Klaus přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů v úterní debatě při hlasování o GDPR. Předseda strany Petr Fiala se pak za jeho výrok jménem ODS omluvil.

ODS následně v prohlášení uvedla, že se od jeho slov distancuje a považuje taková slova za nepřijatelná. Vyzvala ho k odchodu, což však Klaus odmítl.