Kvůli vydatným srážkám a tajícímu sněhu v noci stoupaly hladiny zejména řek odvodňujících Šumavu.

„Nejvíce stoupla hladina Vydry v Modravě, Křemelné ve Stodůlkách a následně Otavy v Rejštejně a v Sušici, kde byl překročen druhý stupeň povodňové aktivity,” konstatovali meteorologové. Momentálně platí druhý povodňový stupeň kromě Otavy v Rejštejně a Sušici také na Vltavě v Českém Krumlově a na Sázavě na stejnojmenné stanici na Vysočině.

Od nedělních 16:30 do pondělních 2:00 má silně foukat v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a také na Vysočině. Zde meteorologové varují před západním větrem.





Ve stejné době se obyvatelé Frýdlantu v Libereckém kraji, Jeseníku a Šumperku v Olomocukém kraji, stejně jako občané Moravskoslezského kraje, mají mít na pozoru před jižním až jihozápadním větrem.

Meteorologové doporučují lidem, aby zajistili okna a dveře, upevnili volně uložené předměty a zabezpečili skleníky. Lidé by měli být opatrní i při pohybu venku a při řízení vozidel a na horách by měli omezit zejména hřebenové túry. Silný vítr může lámat nebo vyvracet stromy nebo by mohl způsobit menší škody na budovách.

V zemi panuje větrné počasí už od víkendu. Největší škody i v okolních zemích napáchala v neděli a v pondělí vichřice Eberhard, při níž vítr dosahoval rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu, na horách i víc.

Vítr se sice během týdne do Česka vrátil, ale už s menší intenzitou, až do konce týdne má podle meteorologů dosahovat místy rychlosti zhruba 70 kilometrů v hodině.