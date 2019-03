kab, ČTK, Právo

Volný míní, že SPD ve skutečnosti neřídí předseda Okamura. „NEONACISTÉ, RASISTÉ, NÁSILNÍCI A DĚDICOVI LIDÉ V SPD? NEPŘIJATELNÉ!!! Proč to děláte Radime Fialo, Michale Šmucre, Jane Čížku? Kdo Vám přikázal zničit vlastenecká hnutí v ČR?“ napsal na Facebooku Volný.

„Toto je další zákeřný útok proti vlasteneckým silám, řízený přímo z předsednictva SPD. Odmítám být součástí této špinavé hry. Stejně jako 90 procent řádných členů bývalé RK SPD MSK (regionální klub SPD Moravskoslezského kraje) vystupuji z SPD,“ dodal Volný.

Nedávno přitom oznámil, že bude kandidovat proti Okamurovi na předsedu SPD. Nyní však prý zváží, zda nevstoupí do jiné strany. Nevyloučil možnou spolupráci s poslancem Václavem Klausem ml., o jehož vyloučení bude v sobotu jednat ODS. „Václava Klause si velmi vážím,“ dodal.

NEONACISTÉ, RASISTÉ, NÁSILNÍCI A DĚDICOVI LIDÉ V SPD? NEPŘIJATELNÉ!!! Proč to děláte Radime Fialo, Michale Šmucre,... Zveřejnil(a) Mgr. Lubomír Volný dne Pátek 15. března 2019

Na dotaz Práva, zda odejde z poslaneckého klubu SPD, Volný řekl: „Předpokládám, že nebudu moci neodejít.“

Poslaneckého mandátu se prý ale nevzdá. „Budu dál pracovat ve prospěch přirozené lidské svobody a přímé demokracie. Velmi pravděpodobně zůstanu jako nezařazený poslanec,“ dodal Volný pro Právo.

SPD způsob, jakým Volný oznámil svůj odchod, zkritizovalo. „Považujeme to především za mimořádně lidsky neslušný styl komunikace,“ napsalo hnutí v tiskovém vyjádření pro Právo.

„Jelikož se Lubomír Volný stal poslancem díky SPD, vyzýváme ho ke složení poslaneckého mandátu, aby uvolnil místo dalšímu v pořadí na kandidátce SPD,“ dodalo hnutí.

Volný se ke svému kroku rozhodl prý kvůli tomu, že pražská SPD začala ovládat buňku v Moravskoslezském kraji, kde byl do února předsedou. Proti šéfovi SPD Okamurovi Volný prý nic nemá.

„Tohle všechno řídi trojice Radim Fiala, Michal Šmucr a Jan Čížek. Tihle vedou SPD. SPD nevede Tomio Okamura. SPD nevede nikdo, komu by záleželo na budoucnosti SPD. Kandidátka do Evropského parlamentu je katastrofa. To, co se děje, řídi někdo, kdo chce SPD poškodit,“ řekl Právu Volný.

SPD má prý blízko k členům ČSSD

Volnému se nelíbí, že nové vedení moravskoslezské SPD přijalo zpět do hnutí tamního politika Milana Kuchára, kterého Volný označil za „usvědčeného rasistu a neonacistu“, a udělilo řádné členství bývalému členu ČSSD Martinovi Dluhošovi, kterého Volný zase častoval slovy, že je to „další otrok“ bývalého poslance ČSSD Adama Rykaly a ostravského lobbisty Martina Dědice.

O Šmucrovi, řediteli prostějovského gymnázia, který je spoluautor programu SPD, před rokem psal server Aktuálně.cz jako o člověku, který se má stát poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Informace serveru tehdy potvrdila bývalá mluvčí vlády Barbora Peterová.

Čížek je zase majitel společnosti Strategic Consulting, která vydávala SPD předvolební tisk.

„Pan Milan Kuchár byl navržen na vyloučení bývalým regionálním vedením, za rasistické a neonacistické verbální i internetové projevy, včetně zasílání fotografií s Adolfem Hitlerem a rasistickým textem. O jeho chování má pražské předsednictvo nezpochybnitelně informace,“ napsal Volný na Facebooku.

Hnutí v tiskovém vyjádření naproti tomu uvedlo, že po odchodu Volného z vedení Moravskoslezského regionálního klubu prý SPD zaznamenalo jen za uplynulý týden desítky nových žádostí o řádné členství v hnutí.

„Ve velmi blízké době bude z členů založen nový regionální klub, který si zvolí nové krajské vedení. V současné době registruje SPD jen v Moravskoslezském kraji přibližně 1700 žádostí o členství a toto číslo nyní stoupá,“ dodalo SPD.

Právo kontaktovalo také Okamuru, ale neodpověděl. První místopředseda Fiala byl odchodem Volného překvapen. „Pan Volný SPD neinformoval,“ napsal Právu v pátek odpoledne.

Radim Fiala

FOTO: Petr Horník, Právo

Vedení SPD zrušilo moravskoslezskou buňku hnutí v únoru. Údajně v ní docházelo k porušování stanov a krácení demokratických práv jejích členů.

V listopadu 2017 někteří členové SPD v Moravskoslezském kraji sepisovali proti Volnému petici a žádali jeho odvolání z pozice šéfa. Vinili ho z diktátorství, Volný však takový výtky odmítl.

Podle Deníku N opouští SPD i další poslanec z Moravskoslezského kraje Marian Bojko. „Držíme spolu, nesouhlasíme s protektorátně dosazeným nikým nevoleným novým vedením kraje,“ uvedl.

Dodal, že je nikdo neoslovil, co se týče přeregistrace členství, proto si půjdou vlastní cestou.

Podle nepotvrzených informací by se k Volnému a Bojkovi mohla přidat i Jana Nevludová, která je rovněž z tohoto regionu.