Renáta Bohuslavová, Novinky

Pane předsedo, co říkáte na vývoj posledních dní ve Sněmovně v ODS, kdy se po výrocích Václava Klause ml. zřejmě schyluje k jeho konci v poslaneckém klubu a možná i ve straně? Strana ho k odchodu z poslaneckého klubu dokonce vyzvala, ale on to odmítl.

Já na ty jejich žabomyší války nemám čas. Ale myslím, že to vlastně řekl schválně, aby na sebe upoutal pozornost. Ono to navíc není poprvé.

Měla by v sobotu výkonná rada ODS Klause ml. vyloučit z klubu i ze strany?

Myslím, že by to měl udělat sám, ale to není možné, protože on pro svou další politikou kariéru potřebuje být vyloučen. Když ho vyloučí, tak mučednictví je velmi oblíbené a Václav Klaus ml. to umně využije a získá na tom body. Myslím, že on čeká právě na to, až bude vyloučen a stane se tím mučedníkem.

Co říkate na jeho výrok o tom, že Poslanecká sněmovna je židovský výbor, který jen rozděluje zákony jako Židy, zda půjdou do transportu? Předseda Petr Fiala se za něj pak dokonce na plénu omlouval.



Já jsem na to velmi háklivý. Včera opět na třech televizních programech byly filmy o Adolfu Hitlerovi a my si připomínáme okupaci a dodnes jsem se nebyli schopní toho fenoménu zbavit. Je to naprosto šílené, že tenhle zločinec stále fascinuje celou planetu, skoro víc než globální oteplování.

Byl podle vás tento výrok za hranou?

Ten výrok byl nešťastný a zbytečný, protože v době, kdy sílí antisemitismus v zemích, jako je Francie, tak je to nepatřičné. Je tisíc možných srovnání, která se mohou použít. Někteří politici, ale mají v takovýchto vyjádřeních oblibu. Začal to Topolánek (Mirek Topolánek - předseda ODS v letech 2002 až 2010 - pozn. red.) s nocí dlouhých nožů, což si myslel, že je povedený vtip. Já jsem den na to byl na židovské obci, kde mi ukazovali vytetovaná čísla z Osvětimi.

Václav Klaus ml. to myslel dobře a bral to jako žert, ale někdy je to opravdu složité. Já sám s tím mám občas potíže, protože v dnešní době přehnané korektnosti je to o to nebezpečnější. Je to nebezpečné hlavně proto, že je to jen voda na mlýn pro ty, kteří prosazují přehnanou korektnost.

Pomohou situaci slova bývalého prezidenta, zakladatele ODS a Klausova otce Václava Klause st., který rychle přispěchal s prohlášením, že strana směřuje k politické bezvýznamnosti a měl by vzniknout nový pravicový subjekt?

Pan prezident opustil ODS z vlastní vůle, nicméně ho myšlenkově stále respektuji, protože on je velmi přemýšlivý. Vždy se veřejně vymezuje, že to se synem neřeší, ale víte, jak to je. Rodiče své děti hájí vždycky, i když si ani obhajobu nezaslouží. To považuji z jeho strany za přirozené, ale nemusel do toho namáčet ODS jako takovou.

Neškodí tím Václav Klaus st. celé ODS ještě víc?

Myslím, že od Václava Klause staršího už nic neškodí. Myslím, že už je to celkem bezvýznamné.

Nevnímáte to jako kdysi výroky Miloše Zemana k ČSSD, třeba za Sobotkovy éry?

Ne, tak to nevnímám. Mně dal třeba Miloš Zeman polibek smrti před senátními volbami, a já i tak vyhrál.

Neutrpí ODS, když Klaus odejde?

Podívejte se třeba na jeho preference z voleb v Praze. (Klaus ml. na Praze 6 vyhrál a získal 22 635 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech poslanců za ODS ve Sněmovně - pozn. red.) Jenže my si tato čísla neumíme vysvětlit v krajích. Praha je jiný svět.

Ale zdůrazňuji, že lidé nejsou jednoduší, s polovinou jeho názorů souhlasím. Má spoustu dobrých názorů, ale třeba nechce uznat, že vystoupení z té byrokratické unie je pro ČR nereálné. Stačí se podívat na Británii a vidíme, jaký je to problém. My můžeme bojovat proti nedemokratickému stavu unie, ale ne za vystoupení z ní.

Je cesta nové politické strany na pravici správnou cestou?

Ne. Devět politických subjektů ve Sněmovně je smrtící. Ale ono je to ve světě všude stejné. Myslím, že by ty strany spíš měly hledat společného jmenovatele a spojovat se, a ne rozdělovat. Myslím, že čtyřkoalice (Subjekt sdružující lidovce, Unii svobody, Demokratickou unii a Občanskou demokratickou alianci v letech 1998 až 2002, nakonec se rozpadl - pozn. red.) by pro něj mohla být dostatečným varováním.