ČTK

Bartík zveřejnil svůj příspěvek o Zemanově zdravotním stavu v době před blížícími se prezidentskými volbami. Hrad na něj podal trestní oznámení pro podezření z pomluvy a poškozování cizích práv. Policie věc loni v prosinci odložila, proti čemuž si Hrad neúspěšně stěžoval u státního zástupce. Zeman se pak podle právníka rozhodl obrátit na Kněžínka.

"Prezident republiky podal dne 14. února podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce z Městského státního zastupitelství v Brně o zamítnutí stížnosti proti odložení věci. Podnětu bylo vyhověno a ministr spravedlnosti podal dne 4. března k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona," uvedl Nespala. Stížnost podle něho směřuje v neprospěch podezřelého, tedy Bartíka.

Ministerstvo informaci o podání stížnosti potvrdilo, zatím bez dalších podrobností.

Nespala trvá na stanovisku, že se Bartík dopustil trestného činu, a to zřejmě se zlým úmyslem. "Tuto zjevnou nepravdu prozdrojoval pachatel tak, že řekl, že ji má z důvěryhodného zdroje, který ji má ověřenou svým důvěryhodným zdrojem. To by každý mohl říct o každém všechno, a potom by ten trestný čin (pomluvy) ztrácel smysl," podotkl advokát.

Zeman vede s Bartíkem civilní soudní při, která byla přerušena kvůli prověřování trestního oznámení. Poté, co policie věc odložila, rozhodl soud o pokračování sporu. Hrad se nyní proti tomuto rozhodnutí odvolal, a to právě s ohledem na stížnost podanou ministrem.

"Je tady nové řízení, nová skutečnost. Takže jsme 11. března podali odvolání s tím, že důvody pro přerušení civilního řízení trvají," řekl Nespala. Doplnil, že ve sporu hodlá Hrad pokračovat, až bude o trestněprávním aspektu věci "rozhodnuto se skutečně konečnou platností". Zeman se žalobou na ochranu osobnosti domáhá vedle omluvy také náhrady nemajetkové újmy ve výši pěti milionů korun.