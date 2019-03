Karolina Brodníčková, Právo

„Informovala mě o svém jednání v Řecku a shodli jsme se, že bez reakce řecké strany nemůžeme nic dělat. Řecko by muselo říct, že ty děti jsou k dispozici. My si nemůžeme vybírat děti. Řecká strana nás musí požádat, abychom si je převzali. Pak bychom museli změnit usnesení vlády, které relokace neumožňuje,“ řekl Právu Hamáček. „Usnesení vlády je jednoznačné, říká, že relokace se neumožňuje,“ zdůraznil. Na dopis řecké strany Hamáček čeká už od listopadu loňského roku.

Původně Šojdrová prosazovala přijetí 50 dětí, nyní však předložila seznam 14 dětí, z nichž dvě jsou syrské národnosti a ostatní jsou z Pákistánu, Afghánistánu aj. Podle Šojdrové jde o děti od 6 do 14 let, většině z nich je prý pod 12 let.

„Ta skupina je jen příklad z jednoho zařízení, kterých je tam šedesát. Nemohla jsem navštívit všechna. Některé děti jsou menší, což je příklad této skupiny. Jsou tam i syrské děti a jsou tam i malé syrské děti. Nedoprovázené. Jde o to, aby ministerstvo postoupilo dál a rozhodlo se konat,“ řekla.

Ministr jí prý slíbil, že jednání s Řeckem zintenzivní. „Řekl mi, že stále čeká na dopis, ale na to jsem odpověděla, že takto by mohl čekat ještě měsíce. Slíbil mi, že podnikne nějaké kroky, aby ministerstvo dostalo ten dopis dřív. Až na základě odpovědi chce dál postupovat v přijetí první skupiny menších dětí,“ sdělila poslankyně.

Odmítla však Hamáčkova slova, že k přijetí sirotků z táborů by musela dát souhlas vláda a změnit své staré usnesení. „To usnesení se týká uprchlických kvót. Ale nařízení o povinných kvótách už pozbylo účinnosti. Tím pádem to usnesení by nemuselo být účinné. Ale pokud to pokládá pan ministr za nezbytné, tak by to na vládu předložit mohl,“ řekla.

Azyl může ministerstvo vnitra udělit i bez souhlasu kabinetu. „Za rok 2018 bylo uděleno 47 azylových rozhodnutí a 120 doplňkové ochrany. A to také nešlo přes vládu. Ale to je na panu ministrovi, jak se rozhodne to řešit. To se musí rozhodnout sám, jestli chce pomoci dětem, které pomoc potřebují, nebo nechce,“ uzavřela Šojdrová.

O péči o děti se hlásí řada rodin přes iniciativu Češi pomáhají. Podle Hamáčka však není možné děti do rodin rozdělit. „Rozhodně to není o tom, že kdyby ty děti přijely, tak by se daly do rodiny. Postarat by se o ně musel český stát a musely by se začít řešit mezinárodněprávní věci,“ řekl Hamáček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) projekt Šojdrové již dřív označil za nesmyslný. Sirotkům chce pomáhat přímo v jejich vlasti.