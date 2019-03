ČTK

O situaci informovala mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová a společnosti E.ON Martina Slavíková.

Kalamitní stav pro Karlovarský a část Plzeňského a Středočeského kraje vyhlásil ČEZ už v neděli večer. O půlnoci firma vyhlásila kalamitu i v dalších sedmi krajích, kde působí.

Kolem půlnoci evidoval ČEZ přes 300 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny bylo více než 320 000 odběrných míst. „Děláme vše pro to, abychom opravili co nejvíce poruch, bohužel situace v terénu a orkán v plné síle nám to nedovoluje,” uvedla Holingerová.

Problémy na jihu Čech i Moravy



Kalamitní stav vyhlásila v neděli večer i distribuční společnost E.ON, a to na jihu Čech a na Vysočině. Posléze k nim přibyl i Jihomoravský kraj, kde firma dnes ráno evidovala více než 17 000 domácností bez elektřiny.

V jižních Čechách evidoval E.ON dnes ráno více než 40 poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny je více než 27 000 domácností. „Nejvíce jsou zasaženy Českokrumlovsko a Prachaticko, v obou regionech se počet odběrných míst bez elektřiny blíží k 7000, ” uvedla Slavíková. Problémy jsou ale i na Jindřichohradecku, Českobudějovicku, Táborsku či Písecku.

Nepříznivá je i situace na Vysočině, kde je aktuálně bez elektřiny více než 30 000 odběrných míst. „Nejhorší je situace na Pelhřimovsku, kde je omezeno téměř 14.000 domácností, upřesnila mluvčí společnosti E.ON. Zasaženy jsou ale také Třebíčsko, Žďársko a Jihlavsko.