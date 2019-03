Kristýna Léblová, maj, Novinky

Věznice ve Světlé nad Sázavou patři k těm přeplněnějším. Současný stav je 830 vězněných žen, přičemž kapacity jsou jen pro 736 odsouzených. „Počty v současné době nerostou výrazným způsobem, nicméně dlouhodobě ty kapacity jsou poměrně dosti naplněné,“ sdělila Novinkám ředitelka věznice Monika Myšičková.

Nová věznice bude stát přímo v areálu té současné

FOTO: Novinky

Moderní ubytovna poskytne místa pro zhruba dvě stě odsouzených žen. „Více se soustředíme na specializované oddělení pro různé léčby. Nová budova bude naprosto odlišná,“ řekla ředitelka Monika Myšičková.

Bude splňovat evropská vězeňská pravidla. Ubytování bude v menším počtu a odsouzené ženy budou zpravidla ubytovány po dvou na ložnicích. „Pro nás je to velmi optimální z hlediska odborného zacházení i z hlediska lepšího zajištění bezpečnosti,“ dodala.

Ženy s dětmi

„Soustřeďujeme se na úzký kontakt matky a dítěte. Součástí nového návštěvního centra, které vznikne, bude dětský koutek,“ doplnila Myšičková.

Koutek bude mít i venkovní hřiště. Do budoucna plánuje věznice další budovu, ve které se budou realizovat návštěvy matek s dětmi v delším časovém úseku, nežli je pravidlem. Nyní děti, které přichází za matkami na návštěvu, tráví tři hodiny v návštěvní místnosti, a dětský koutek se nachází pouze v jedné z těchto místností.

Ve Světlé nad Sázavou nalezneme několik oddělení s různým stupněm zabezpečení. Od těch se také odvíjí vybavení cel i povinností odsouzených. Přesto cely, které se zde nazývají ložnice, vypadají zcela jinak než v ostatních věznicích. „Ve vysokém stupni zabezpečení neuvidíte přílišnou estetizaci cely na rozdíl od nízkého. Ženy zde mají poměrně dlouhé, závažné trestné činy,“ vysvětlila Myšičková s tím, že v nízkém stupni zabezpečení mají barevně vymalované ložnice, květiny, obrázky na zdech atd.

Namísto klasických cel zde najdete spíše ložnice. Na oddělení výkonu trestu s dětmi to vypadá jako ve školce.

FOTO: Novinky

Specifické jsou především výstupní oddíly, které jsou soustředěny na odborné zacházení s ženami, které mají před koncem trestu nebo před podmíněným propuštěním. „Tyto ložnice jsou velmi pěkně vybavené. Podobají se skutečné domácnosti. Odsouzené ženy se zde učí vařit a mají mnoho povinných aktivit. Učíme je zde vše k tomu, aby byly schopny žít samostatně po propuštění z trestu,“ dodala ředitelka Myšičková.

Vůbec nejhezčí oddělení je ale to, kde jsou odsouzené se svými dětmi, které zde mohou být do tří let. Tam to vypadá jako ve školce, což si ostatně můžete prohlédnout v reportáži.

Dlouhodobý problém

Přeplněnost věznic je dlouhodobý problém. Nejvíce přeplněné jsou Oráčov, Vinařice a Kuřim. Ke konci února 2019 bylo vězněno 21 658 vězňů, přičemž ubytovacích kapacit je jen 20 835, což znamená, že je přeplněnost na necelých 104 %.

Věznice v Česku

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vězeňská služba ČR za rok 2018 dosáhla příjmů ve výši 1,5 miliardy korun. Ty se skládají ze správních poplatků, z pojistného na důchodové pojištění, z pojistného na nemocenské pojištění a z příspěvku na politiku zaměstnanosti. Výdaje dosáhly výše 10,8 miliard korun.

Počet vězňů od roku 2013, kdy Václav Klaus vyhlásil amnestii, se stále zvyšuje. Tehdy bylo ve věznicích okolo 16 609 vězňů. V roce 2014 18 658, v 2015 se číslo vyšplhalo na 20 866. V roce 2016 si odpykávalo trest 22 481 odsouzených, v roce 2017 22 159. Loni se počet maličko snížil na 21 577 vězňů.

Vývoj počtu vězňů v ČR.

FOTO: Martin Havelka, Novinky