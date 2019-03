Novinky, ČTK

Stát by tak ušetřil přes 70 miliard korun ročně. Schillerová změnu plánuje v rámci zrušení tzv. superhrubé mzdy, z níž se dnes odvádějí daně. Tím by podle ní zaměstnancům daně klesly, platili by ale více právě na zdravotním pojištění.

Stát nyní za jednoho pojištěnce platí 1018 korun, mnohem méně, než platí například zaměstnanci nebo živnostníci, pro něž je minimum pro letošní rok stanoveno na 2208 korun.

Babišův nesouhlas s návrhem zveřejnil už během pondělí šéf České lékařské komory Milan Kubek, který s reformou také nesouhlasí. Podle něj by se tím systém zdravotního pojištění destabilizoval.

Odpor vyvolal návrh také u koaliční ČSSD a nesouhlasí s ním ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Schillerová v neděli uvedla, že se její plán nemusí podařit prosadit.

Vláda momentálně hledá peníze, kde může. Ministryně financí už připustila, že deficit rozpočtu bude vyšší než schválený a odmítla i navýšení důchodů o 900 korun měsíčně. Ministři dostali za úkol šetřit, doporučeno jim bylo například propustit 10 procent zaměstnanců.