Nemuseli bychom na každé jednání Sněmovny, podporují ministři ANO klouzavý mandát

Ačkoliv řada minstrů podporuje zavedení tzv. klouzavého mandátu, celá vláda v pondělí na tento poslanecký návrh změny ústavního zákona ze strany Pirátů zaujala neutrální stanovisko. Jde podle nich spíše o pohled každého poslance. Hlavní výhodou je podle ministrů to, že by nemuseli tolik sedět ve Sněmovně a mohli by se víc věnovat práci na ministerstvu.