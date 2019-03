Novinky, ČTK

„Pan premiér jednoznačně řekl, že toto prosazovat a podporovat nebude,” řekl Kubek. Návrh odmítá ministerstvo zdravotnictví i zdravotničtí odborníci. Podle Kubka by systém veřejného zdravotního pojištění destabilizoval.

„Pokud je někde problém, tak v tom, že stát platí za státní pojištěnce málo. Za jednoho důchodce, dítě nebo nezaměstnané je to pouze čtvrtina toho, co je odvod z průměrné mzdy,” dodal.

Schillerová plánuje spojit zrušení superhrubé mzdy s reformou zdravotního pojištění. Podle záměru ministerstva financí by se zvýšily odvody za zdravotní pojištění ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů. Současně by stát přestal platit odvody za děti, seniory a nezaměstnané, tedy za tzv. státní pojištěnce. Stát by tak ušetřil přes 70 miliard korun ročně.

Kolik stát platí za své pojištěnce



Stát letos za svého pojištěnce odvádí 1018 korun měsíčně. Loni to bylo 969 a předloni 920 korun. Meziroční nárůst je asi 3,5 miliardy korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro živnostníky letos činí 2208 korun a pro lidi bez zdanitelných příjmů 1803 korun. Loni to bylo u živnostníků 2024 korun a pro osoby bez příjmů 1647 korun.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek

FOTO: Petr Horník, Právo

Celkově letos systém veřejného zdravotního pojištění bude hospodařit podle odhadů asi se 320 miliardami korun. Peníze přerozdělí zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče.