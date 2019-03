Karolina Brodníčková, Právo

Získal jste 86 procent hlasů delegátů, což je ve volbě předsedy historicky druhý nejlepší výsledek po Vladimíru Špidlovi. Překvapilo vás to?

Nebudu zastírat, že mě to mile překvapilo. Já věřil, že dostanu silný mandát, ale že bude takto silný, jsem nečekal. Beru to jako výraz vůle soc. dem. být jednotnější a viditelnější. Mámeli toto naplnit, tak předseda silný mandát potřebuje.

Pomůže vám i ve vztahu k Andreji Babišovi?

Určitě je vždy pro předsedu strany komfortnější, když má mandát silný a standardní. Před rokem byla dohoda na sjezdu, že mám mandát na rok. To mohlo mít vliv i na naše partnery, kteří nemohli odhadnout, co se bude dít po aktuálním sjezdu.

Kdybychom nebyli ve vládě, tak by na sjezdu tak pozitivní atmosféra nebyla

Umlčí zvolení Tomáše Petříčka místopředsedou ČSSD komunisty, kteří volají po jeho odchodu z čela diplomacie?

Platí to, co je v koaliční smlouvě a co pan premiér potvrdil. Personální nominace ministrů soc. dem. jsou věcí soc. dem.

Stále platí, že žádného z oranžových ministrů nehodláte vyměnit?

Ano, platí.

Vám na sjezdu všecko hladce vyšlo. Dostal jste vedení, jaké jste si přál, protlačil jednodušší stanovy. Přitom se nedá říct, že by přestala existovat vnitrostranická opozice. Neukazuje to na to, že už některým straníkům nestojí ČSSD za námahu, aby se vám snažili veřejně odporovat?

Určitě nemůžete říct, že nejsem člověk dialogu. Hovořím skoro s každým, kdo se mnou hovořit chce. Já si ten rok odpracoval. To se vyplatilo.

Ukázalo to, že ČSSD je ochotná se sjednotit za konkrétní myšlenkou a konkrétním cílem. My jsme jasně řekli, že chceme prosazovat náš volební program, že se chceme pokusit přesvědčit voliče, aby se k nám vrátili, tím, jak se za ně budeme bít ve vládě. I ti, kteří byli velmi kritičtí k vládnímu angažmá, říkali, že kdybychom ve vládě nebyli, tak by atmosféra na sjezdu tak pozitivní nebyla.

Vstup do vlády byl i způsob, jak ČSSD sjednotit a jak změnit náladu a atmosféru. Ta byla úplně jiná než před rokem.

Věříte prvnímu místopředsedovi Onderkovi? Nekrachne váš vztah stejně jako s jeho předchůdcem Zimolou?

Na rozdíl od komunikace s Jirkou Zimolou, se kterým jsme začali spolupracovat až po sjezdu, který nás k sobě navolil, tak s Romanem Onderkou nám spolupráce funguje od podzimu. Nebyl žádný zásadní problém. Nevidím důvod, proč bych se měl něčeho obávat.

Funguje vám ve vedení osobní chemie i s ostatními?

Určitě. Janu Maláčovou jsem do vysoké politiky přivedl já, protože jsem jí dal šanci vést ministerstvo práce, a vede ho výborně, Tomáše Petříčka znám přes deset, možná patnáct let. Michal Šmarda, to je to samé, toho jsem ke kandidatuře vyzval já a jsem rád, že výzvu vyslyšel. S Ondrou Veselým jsme kolegové z poslaneckého klubu a jsme si věkově blízko. Žádný problém není.

Pátého řadového místopředsedu se vám zvolit nepodařilo stejně jako loni. Není nakonec ta funkce zbytečná?

Nové stanovy předpokládají dovolbu pátého místopředsedy předsednictvem pouze v případě, že má mandát od sjezdu. Ten sjezd dát nemohl, protože se řídil ještě starými stanovami. Budeme muset udělat výklad. Pokud to nepůjde, tak stranu zvládneme vést v šesti.

Neohrozí neúspěch Tomáše Hanzela jeho pozici místopředsedy Sněmovny?

Ne.

Zahájili jste programovou debatu, ale nic konkrétního jste neřekli. Co bude dál?

Já bych se bránil tomu, že jsme neřekli nic konkrétního. Schválili jsme čtyři stránky velmi kvalitního textu, který popisuje východiska debaty. Pokud chcete vést debatu, tak musíte mít základ. To jsme udělali. Bude následovat programová konference, kterou připraví vedení strany ve spolupráci s odbornými komisemi a mluvčími. Cílem procesu je mít vizi a program pro 21. století. My jsme demokratická strana, u nás to není o tom, že se někdo zasní a vydá pokyny a nechá některé lidi napsat svou vizi. Tady to vzniká demokraticky.