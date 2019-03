Novinky

„Je to můj návrh. Chtěla bych ale říci všem důchodcům, dětem, studentům, ženám na mateřské, že ani na sekundu neuvažovalo ministerstvo, že by oni platili pojištění. Nic takového se v mém materiálu nenajde,“ zdůraznila Schillerová.

Chybějící peníze na zdravotní pojištění od státu by měly přijít od zaměstnanců, kteří by měli po zrušení superhrubé mzdy nižší daně. Platili by ale více na zdravotním pojištění, čímž by se pokryly náklady na stávající státní pojištěnce poté, co by za ně přestat platit zdravotní pojištění stát.

„Zvýšilo by se mírně zdravotní pojištění,” upřesnila bez podrobností, o kolik by to bylo, a dodala, že by se vyrovnaly platby mezi OSVČ a zaměstnanci, kteří platí více.

Zvýšení zátěže pracujících a živnostníků

To odmítl bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Podle něj by to bylo další zvýšení zátěže pracujících a živnostníků, kteří už nyní platí za zdravotní pojištění více než stát. „Pokud by se realizoval návrh paní ministryně, tak by se tato zátěž přenesla na zaměstnance a živnostníky, což je nefér a je to riskantní. Zaměstnanec se zaměstnavatelem zaplatí čtyřikrát více než stát, stát platí 1018 korun, u zaměstnance s průměrnou mzdou zaměstnanec a zaměstnavatel odvedou 4500 korun,” připomněl Kalousek.

Exministr navíc uvedl, že zátěž dopadne jen na část zaměstnanců a živnostníků. „Paní ministryně říká: přesuňme tu zátěž na ty ekonomicky aktivní a snižme jim daně, ale to nezasáhne všechny. Máme 800 000 lidí, kteří žádnou daň díky slevám neplatí. Zatížit jen pracovní místo, a tím ho zdražit, je ekonomicky škodlivé,“ varoval Kalousek s tím, že by to ministryni vysvětlil každý expert.

Kalousek má protinávrh



Kalousek přišel s protinávrhem. „Nechme daně z hrubé mzdy na 19 procentech a snižme zdravotní pojištění. To pocítí všichni, čistá mzda se zvýší, cena práce sníží. A s tím zvyšme poplatky za státní pojištěnce, aby stát platil to, co ostatní. Budeme mít levnější práci a lidé budou mít na výplatní pásce více peněz,“ představil Kalousek svou ideu, kterou hodlá předložit ve Sněmovně.

Schillerová po těchto slovech Kalouska napadla, že sice tvrdí, že je pravicový politik, ale převzal názory odborářů.

I když její návrh vzbudil velkou nevoli, ministryně na něm trvá: „Trvám na tom, abychom tu debatu dokončili, chci názor pana ministra zdravotnictví, chci, abychom si řekli všechna pro a proti. Cítím to, že debata bude komplikovaná, ale stojím si za tím, že návrh má smysl.”

„Zrušíme superhrubou mzdu, což je nesmysl. Samozřejmě by se mírně zvýšilo zdravotní pojištění. Zaměstnanci platí více než OSVČ, ale to by se srovnalo. Jsem si vědoma, že to bude velký problém, a jsem si vědoma, že to možná neprosadím,“ prohlásila Schillerová.

Paušální daň pro živnostníky

Pokud svůj návrh neprosadí, superhrubou mzdu nezruší. „Když narazím a neprosadím to, pak mi to nedává smysl, ale pomohli by si na tom všichni,“ tvrdí ministryně. Část daňové reformy míní ale prosadit v každém případě: „Jedna věc z toho programu, kterou jsem chtěla prosadit a na čem se pracuje, je paušální daň pro živnostníky.”

Schillerová také dala najevo nevoli z toho, že z jejího návrhu týkajícího se změn daní a odvodů části unikly, a ona na to teď musela reagovat.