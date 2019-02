Jan Martinek, Právo

Simona léky poctivě brala, na rozdíl od šest let staršího bratra, který na liknavý přístup k léčbě doplatil.

„Nic vám není, nic vás neomezuje, nemáte žádné příznaky, a víte, že vám nezbyde nic jiného, než do smrti brát léky. Můj bratr léky nebral tak intenzivně a navíc kouřil. Ve čtyřiatřiceti letech zemřel na infarkt. Byl to štíhlý sportovec,“ svěřila se Simona při příležitosti Týdne adherence neboli ochoty pacienta spolupracovat s lékařem a řídit se jeho pokyny, co se léčby týče.

V jeho rámci pacienti ve sto padesáti náhodně vybraných ordinacích praktických lékařů po celé ČR mezi 25. až 29. březnem vyplňují dotazníky, jejichž cílem je zjistit, jestli řádně berou předepsané léky.

Tichý zabiják

Pozorování lékařů zatím ukazuje, že mnoho Čechů se chová podobně jako předčasně zesnulý bratr paní Simony. „Několik miliard za léky se ročně utratí zbytečně, protože léky končí v kontejneru nebo ve vodovodním potrubí,“ sdělil Igor Karen, všeobecný praktický lékař a diabetolog.

Dvacet až třicet procent pacientů, kteří docházejí do jeho ordinace, léčbu nedodržuje. Nejliknavější jsou podle něj právě pacienti s vysokým krevním tlakem, cholesterolem a cukrovkou, protože jsou většinou bez obtíží.

„Záleží na diagnóze. Pokud je pacient HIV pozitivní, tam je adherence devadesáti- až stoprocentní, protože této nákazy se lidé bojí, a tak dodržují léčbu. Přitom ale nejvíc lidí u nás umírá na kardiovaskulární choroby, které jsou spojené s vysokým tlakem a cholesterolem. Je to tichý zabiják,“ uvedl Karen.

Praktičtí lékaři by podle něj měli na pacienty mít víc času a vysvětlit jim, že jejich pokyny je životně důležité dodržovat. „Často nás ale dusí přebujelá administrativa, která v primární péči opravdu narostla,“ postěžoval si lékař. Pacienty podle něj od braní léků někdy odrazuje i jejich množství, někteří berou i deset až dvanáct pilulek denně.

Mladý pacient, větší riziko

Podle kardiologa Michala Vráblíka, předsedy České společnosti pro arteriosklerózu, se u lidí, kteří pokyny lékařů dodržují, o 45 procent zvyšuje šance, že budou žít déle. Rizikový naopak bývá nízký věk. „Čím jsme mladší, tím na lehčí váhu bereme doporučení lékařů, co se kardiovaskulárních onemocnění týče,“ řekl.

Slova lékařů potvrdil i letošní průzkum firmy Ipsos, který iniciovala farmaceutická společnost Teva, mezi tisíci Čechy a Slováky s cukrovkou II. typu a těmi, kdo trpí vysokým tlakem či vysokým cholesterolem. V něm se k nedodržování předepsané léčby přiznávají samotní pacienti.

„Více než polovina diabetiků a hypertoniků připouští, že léky neužívají přesně. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli, nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují,“ řekl diabetolog Štěpán Svačina.