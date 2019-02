jas, Novinky

S návrhem na zrušení střídání času přišla Evropská komise (EK) na základě výsledků ankety mezi občany členských států. Následně uvedla, že by poslední povinná změna času proběhla letos na konci března. [celá zpráva]

Loni v prosinci se tématem zabývali ministři dopravy členských států a zatím není jasné, kdy začne trialog mezi EK, Evropskou radou a Evropským parlamentem. Zatímco Evropský parlament dospěje podle českého ministerstva dopravy ke konkrétní vyjednávací pozici patrně již v polovině března, Evropská rada nemá toto téma na pořadu dne.

„Za rumunského předsednictví v Radě EU se tento návrh neprojednává,” konstatovala mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Rakousko, které radě EU předsedalo před Rumunskem sice loni v prosinci navrhlo, aby se termín zrušení střídání posunul na rok 2021, ale další kroky v tomto směru neproběhly. [celá zpráva]

Situaci může dále zkomplikovat konec volebního období stávajícího Evropského parlamentu, jehož členy budou lidé v celé Unii vybírat koncem května.

„Je proto nezbytné brát jakákoliv data spojená s původním návrhem Evropské komise s nutnou rezervou. Je totiž potřeba, aby byl předpis schválen v EU řádným legislativním postupem - z tohoto důvodu je zřejmé, že návrh nezačne platit od 1. dubna 2019, jak Komise původně zamýšlela,” shrnula Rezková.

Jasná není ani pozice ČR. „Zda ČR přistoupí k zimnímu, nebo letnímu času, by mělo být stanoveno na základě diskuse a analýzy dopadů,” dodala Rezková, podle níž je záhodno, aby se středoevropské státy shodly, zda si ponechají letní, či zimní čas.

Český kabinet loni v říjnu ústy premiéra Andreje Babiše (ANO) naznačil, že by vláda preferovala spíše ponechání „zimního”, tedy přirozeného času, k čemuž se přiklánějí i vědci. Oproti tomu ze sousedního Německa zaznívaly hlasy klonící se spíše k ponechání letního času.

Zrušení letního času by mimo jiné znamenalo, že v letních měsících by byla o hodinu dříve tma, naopak východ slunce by nastával již před 4. hodinou. Současný životní rytmus lidí se přitom ve srovnání s našimi předky posouvá spíše do pozdějších nežli časnějších hodin.