„Představoval bych si tam něco, co tomu dodá život a nebude to jen nabídka turistického skanzenu. Mně se paradoxně líbilo to, co řekl premiér Babiš s Apple storem. Jedna z úvah je právě dostat do centra i funkční moderní obchody,” prozradil Novinkám plány s prázdnými domy radní pro majetek Jan Chabr.

Místo, kudy denně projdou stovky turistů by podle něj, mělo nabízet něco jiného než jen matrjošky a drahé suvenýry.

Zda chce Apple v Česku takový obchod provozovat, ale není vůbec jasné.

„Může to být i showroom českých nebo světových brandů, které budou chtít zvyšovat povědomí o své značce. V místech, kde proudí davy cizinců, tak všude v cizině máte sídla renomovaných značek,” dodal Chabr.

Do konce března by se v Celetné ulici měly uvolnit dva domy, město si chce do té doby stanovit pravidla pro pronájmy a následně vypsat výběrová řízení, což by mohlo být na přelomu jara a léta. Zjišťovat bude Praha také, zda by o takové prostory měly světové i české firmy zájem. Noví nájemci by pak mohli být vysoutěženi do konce roku 2019.

Apple jako lákadlo pro voliče

S nápadem na otevření Apple storu přišel v lednu premiér Andrej Babiš a schytal za to kritiku od koaličního partnera, ČSSD. Pro obchod navrhoval Babiš jednu z budov ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. Právě toto ministerstvo by mělo být jedním z těch, které by se přestěhovalo do Babišovy vysněné vládní čtvrti v Letňanech, jejíž realizace je ale zatím v nedohlednu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o Apple store v Praze

„Apple Store je prestižní záležitost, je jenom v 10 zemích Evropy. Pro fanoušky Applu a pro mladou generaci je to zážitek,” řekl premiér v rozhovoru Novinkám. Zároveň vyloučil, že by šlo o nějakou snahu přilákat k hnutí ANO mladé voliče. Nápad podle jeho slov vznikl po lednové schůzce s šéfem firmy Timem Cookem ve švýcarském Davosu na Světovém ekonomickém fóru.

Chabr: Není to kvůli Babišovi



Radní Chabr Novinkám uvedl, že nápad s otevřením ale není snahou zalíbit se Babišovi.

„Není to snaha vyjít vstříc panu premiérovi. Mě to napadlo obecně už předtím. Pokaždé když jdete těma uličkami, tak vidíte laciné reklamní předměty a není to důstojné návštěvy centra,” doplnil.

Praha vlastní v centru ještě domy v Jungmannově ulici a na Národní třídě, tam zatím smlouvy vypovídat neplánuje. Některé z nich teď ani vypovědět nejdou a platnost jim končí mnohdy až za čtyři roky.