Renáta Bohuslavová, Novinky

Babiš by byl také rád, kdyby se podařilo v Česku otevřít výstavu nálezů českých egyptologů, kterou by Sísí slavnostně otevřel.

„Krátce jsem mluvil s egyptským prezidentem a předal jsem mu dopis, kde ho zvu do České republiky. Pan prezident Zeman mě pověřil, abych ho pozval,” řekl novinářům v pondělí ráno Babiš na summitu v Egyptě.

Výstava v červnu 2020



„Máme velký zájem, aby nám egyptská strana umožnila zorganizovat sbírku, kde jsou nálezy našich egyptologů, kteří tady mají dlouhodobě obrovské renomé a úspěchy. Doufejme, že egyptská strana, která neoficiálně řekla, že ano, to podpoří,” doplnil Babiš.

Podle něj by bylo dobré, kdyby se výstava konala v nově zrekonstruované budově Národního muzea a Česko by si na ni zapůjčilo i nálezy, které se nacházejí v Londýně a v Berlíně. Otevřít by se mohla v červnu 2020. Je však otázkou, zda by se Sísí chtěl podílet na slavnostním otevírání výstavy, která by obsahovala artefakty z londýnských a berlínských muzeí, o jejichž navrácení Egypt dlouhodobě usiluje.

„Taková výstava by přitáhla do Prahy až 300 tisíc turistů z celého světa,” dodal Babiš. O celé věci by měla jednat i vláda, která by výstavu finančně podpořila. V souvislosti s velkou hodnotou děl jde především o jejich pojištění.

Babiš: Evropa by se měla sjednotit

Babiš se neoficiálně s egyptským prezidentem sešel na prvním summitu Evropské unie a Ligy arabských států v Egyptě. Klíčovým tématem je podle něj migrace. [celá zpráva]

„Tvrdíme, že je potřeba migraci řešit mimo Evropu. Je potřeba ji řešit velice specificky podle jednotlivých teritorií. Je to otázka spolupráce jednotlivých arabských států jako Sýrie, Libye i Maroko. Evropa by se měla v této koncepci sjednotit,” řekl Babiš.

Během pondělního programu by měl na plénu summitu vystoupit s krátkým projevem, kde plánuje postoj Česka prezentovat.

„Nejsme tím velkým hráčem, ale to neznamená, že nemáme názor. Máme velmi konkrétní názory na Evropské radě, ale jde o to, aby je větší státy v rámci EU vnímaly. I když jsme menší země, tak to neznamená, že nemůžeme mít možná i lepší nápady nebo návrhy,” uvedl premiér.