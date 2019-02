Barbora Zpěváčková, Novinky

Komunisté mají dlouhodobě výhrady k ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministru dopravy Danu Ťokovi (oba za ANO), ze sociálnědemokratických ministrů komunistům vadí šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

„Kritizoval jsem některé kroky na těchto resortech. Musím říct, že pokud jde o návštěvu pana premiéra ve Washingtonu, je evidentní, že ji nezařizoval pan ministr Petříček. Moje kritika směřuje také k tomu, že pan Petříček není schopen odmítnout od ukrajinských politiků to, že oslavují válečného zločince,“ zhodnotil Filip.

Doslova řekl, že Babiš si to s Petříčkem vyřídí. „Pan premiér si to vyřídí s panem Petříčkem sám, bude to s ním řešit,“ uvedl šéf KSČM.

Nevyloučil, že setrvání Petříčka v Černínském paláci může být v budoucnu klíčové pro to, aby komunisté pokračovali v toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Filip to chce probrat se straníky v rámci vedení. „Samozřejmě, jsou věci, které mohou vyvolat ve společnosti mnohem větší pnutí tím, jak se zachoval na Ukrajině,“ dodal Filip s tím, že nechce nic vzkazovat přes média.

KSČM kritizuje Petříčka zejména kvůli jeho nedávné cestě na Ukrajinu a postoj k situaci ve Venezuele. „Oznámil novinářům, že Ukrajina bojuje proti ruské agresi a proruským povstalcům a v Mariupolu pak podpořil suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a připojil se k sankcím proti Rusku,“ popsali komunisté už dříve prohřešek ministra.

Za skandální označili, že se neohradil proti novému ukrajinskému zákonu, který rozšiřuje řady ukrajinských válečných veteránů o někdejší banderovce. [celá zpráva]

Babiš odmítá snížit deficit rozpočtu



Z čtvrteční schůzky také vyplynulo, že Babiš odmítá požadavek KSČM na nižší schodek rozpočtu. Komunisté by si představovali deficit ve výši 30 miliard, vláda plánuje schodek 40 miliard.

„Na tvorbě rozpočtu jsme se nedohodli. Pan premiér zatím odmítá náš požadavek na snížení rozpočtového schodku, ale nebrání se diskuzi o digitální dani, případně dani z hazardu,“ zhodnotil Filip. Babiš už se odpoledne podivil nad tím, že levicová strana požaduje snížení schodku.