Jan Rovenský, Právo

Termín vaší schůzky s prezidentem Trumpem oznámil ve středu americký ambasador King, ve čtvrtek ji potvrdil Bílý dům. Jak dlouho se o vaší návštěvě jednalo?

Poprvé na ni přišla řeč loni v březnu během návštěvy tehdejšího předsedy Sněmovny reprezentantů (Paula) Ryana. Tehdy jsme si říkali, že už dávno nebyl český premiér v Bílém domě a že by bylo dobré takovou návštěvu uskutečnit.

Jednání probíhala mezi mnou a americkou ambasádou a ani ministerstvo zahraničí nebo naši diplomaté u toho nebyli. Takže nyní s pobavením sleduji, jak se k mé návštěvě vyjadřují různí lidé, ať už náš velvyslanec ve Washingtonu (Hynek) Kmoníček nebo ministr zahraničí (Tomáš) Petříček a mluví se o tom, kdo všechno se o ní zasloužil a proč a že to bylo kvůli kauze Huawei či jádru.

Který okamžik rozhodl?

To nevím. Krátce jsem mluvil o našich obranných výdajích s prezidentem Trumpem při návštěvě NATO. Loni v Paříži během oslav 100. výročí konce první světové války jsme měli s mou ženou Monikou možnost se seznámit s první dámou USA Melanií, potom jsme se Trumpovými ještě jednou pozdravili. Letos bude také 30. výročí sametové revoluce a 20 let od vstupu do NATO.

Kauza Huawei, vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA, dostavba jaderných bloků, americké vrtulníky pro českou armádu, to vliv nemělo?

Samozřejmě, že ano, šlo o kombinaci faktorů. Všechno to jsou témata, která jsou na stole.

Bílý dům oznámil, že jde o oficiální návštěvu, na kterou byla pozvána i vaše žena. Už máte představu o programu, sám jste říkal, že to asi bude na dva dny.

Program ještě není, bude se připravovat, takže zatím nevím. Budu o něm mluvit s naším i americkým velvyslancem a uvidíme, jaké konkrétní schůzky v rámci témat, o kterých se mluví, se uskuteční.

Je pravda, že si na vás Trump vyhradil třicet minut?

Nemám informaci, jak bude schůzka dlouho trvat.

Víte, co Trumpovi povezete za dárek?

Nevím, ještě to budu muset vymyslet. Uvidíme také podle protokolu.

Prezident Miloš Zeman dostal telefonické pozvání od Trumpa jako první, vy jste pro Právo řekl, že nejde o soutěž, kdo se do Bílého domu podívá jako první. Může to ovlivnit váš dobrý vztah se Zemanem?

Určitě ne. Myslím, že to pan prezident přivítá. Dobře ví, že jde o exekutivní záležitost a že výkonnou moc v USA má prezident. Navíc se oba prezidenti již společně setkali. S prezidentem Zemanem se potkám příští týden, abychom si o mé návštěvě promluvili. Myslím si, že se k tomu staví stejně jako já, tedy že jde o termín pro ČR, ne pro Babiše.

Je dobré, že ČR dostala tento termín a že Spojené státy projevují větší zájem o středoevropský region. S prezidentem Trumpem nechci jednat jen o bilaterálních vztazích a o NATO, ale i o Evropě, kde státy V4 hrají svoji roli. V tomto kontextu je dobré, že USA mají zájem komunikovat s naším regionem.

Navíc Česko bude mít možnost mluvit s americkým prezidentem napřímo. Zajímají mě názory prezidenta Trumpa na obchodní spory, schází nám informace z první ruky.

Rok 2017. Prezident Miloš Zeman se v New Yorku vyfotil se svým americkým protějškem.

FOTO: Twitter Jiřího Ovčáčka

Narážíte na hrozbu amerických cel pro evropská auta?

Přesně tak. Je důležité, abych slyšel argumenty přímo a případně na ně mohl reagovat. I když neprodáváme naše auta v USA, tak je Česko významným subdodavatelem součástí do evropského automobilového průmyslu, takže by se nás to týkalo.

Na řadu přijde určitě téma kybernetické bezpečnosti, o kterém jsem už jednal tento týden s izraelským premiérem, který tvrdí, že je jeho země schopna se bránit proti technologiím Huawei. Zajímá mě také postoj USA ke klimatické změně, vztah k Íránu, který je odlišný od toho evropského.

Chci se zeptat na stahování amerických vojáků z Afghánistánu a ze Sýrie, vztahy s Ruskem. Jsme sice malá země, ale určitě to bude zajímavé. Záleží také, kolik na sebe budeme mít času. Každopádně se na to musím dobře připravit.

Jak?

Dobře víte, že se vždy připravuji přes čísla a fakta a možná si s sebou vezmu nějaký graf, abych dostál své reputaci. Prezident Trump je charismatická osobnost, je svůj, je to byznysmen. Máme stejnou krevní skupinu.

A také jste o něm prohlásil, že při vší skromnosti jste o trošku lepší byznysmen než on, protože jste na rozdíl od něj nezkrachoval.

Pane redaktore, teď to zase novináři vytrhují z kontextu, protože chápu, že vás zajímá konflikt. Určitě nešlo o žádné oficiální oznámení.

Američany vždycky zajímá obchod a ve vzduchu visí nejen tendr na stavbu bloků pro naše jaderné elektrárny, ale i nákup vrtulníků až za 12 miliard pro českou armádu. Bude po vaší návštěvě jasno?

U vrtulníků přicházejí v úvahu dva američtí výrobci, ale nemyslím si, že to bude hlavní téma mé návštěvy. Neletím do Washingtonu nakupovat vrtulníky, ale určitě na to přijde řeč, protože prezident Trump je vždy nespokojený, pokud jde o výdaje na obranu zemí NATO.

O dostavbě jaderných bloků jsme jednali, když tu byl americký ministr energetiky. Víme, že Westinghouse chystá nové technologie pro menší jaderné bloky, ale až tak daleko nejsme. Nejdříve musíme najít formu dohody mezi českou vládou a ČEZ. A nebude to stát, kdo bude vybírat dodavatele, bude to primárně ČEZ.

Prezident Zeman už dřív zval Trumpa do ČR. Otevřete s Trumpem toto téma?

Vím, že prezident Trump mluví o ČR v superlativech, ostatně tři jeho děti májí z poloviny českou krev. Určitě mu nabídnu Prahu jako skvělé místo pro jeho eventuální setkání s jiným státníkem, pokud by se s někým chtěl setkat v Evropě.

Ale vzhledem k tomu, že příští rok budou v USA prezidentské volby a že pomalu začíná kampaň, tak to nepovažuji za příliš reálné. Navíc Trump je znám tím, že hlavně jezdí na větší akce.