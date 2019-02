jas, Novinky

Technická správa komunikací (TSK) hodlá využít výluky tramvají, která je plánována na jednom z mostů v Bubenské ulici, kde se dokončují práce související s havarijním podepřením.

„Rozhodli jsme se sloučit všechny tyto práce do jednoho víkendu, abychom daný úsek nemuseli uzavírat dvakrát. Bude to kapacitně i logisticky náročné, ale pro Pražany i projíždějící to bude příjemnější,“ míní náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Na mostě X021 v Bubenské změříme jeho průhyb poté, co na něj najedou plně naložená nákladní auta. Zároveň budeme sledovat, jak se most vrací do původní úrovně a jak se konstrukce chová, když se po ní jezdí různými rychlostmi a po různých drahách,“ popsal ředitel TSK Petr Smolka sobotní program. Most X021 sousedí s mostem, jenž je od února 2019 podepřen.

Další z kontrolovaných mostů je X023, který vede přes nábřeží Kapitána Jaroše, kde v neděli proběhnou dynamické zkoušky, při nichž budou odborníci sledovat kmitání mostní konstrukce vyvolané budičem kmitů. Data využijí při statických výpočtech. V neděli v podvečer budou pokračovat statickými zkouškami. Kvůli instalaci snímačů bude pod mostem omezen provoz.

Most přes nábřeží Kapitána Jaroše X023

FOTO: Mapy.cz

Řidiči se v oblasti musí od sobotního podvečera připravit na objízdné trasy. Zachován nicméně zůstane sjezd z Hlávkova mostu do Argentinské.

Objízdné trasy směrem do centra z Bubenské ulice přes ulice Veletržní – Dukelských hrdinů – nábřeží Kapitána Jaroše – Štefánikův most – nábřeží Ludvíka Svobody – Holbova – Klimentská směrem z centra z Malé Strany přes Bubenské nábřeží – Argentinská – U Topíren – Za Viaduktem a po nábřeží Kapitána Jaroše zdroj: TSK



Praha se zatím nerozhodla, zda mosty, které jsou ve špatném stavu, zbourá a nahradí novými přemostěními, nebo zda celou křižovatku bude řešit zcela jinak.