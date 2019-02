Rudolf Voleman, Právo

Vykvetlých petrklíčů nebo vracejících špačků se jen tak nedočkáme. Má to ale svoje výhody. Kdo si chce zalyžovat, nalezne na horách ideální podmínky. V nížinách lze v pohodě jezdit na kole a vyrážet na turistické túry.

„Jaro ještě čekat rozhodně nemůžeme,“ uvedl meteorolog a pozorovatel přírody v Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík.

V roce 2015 a 2013 byla podle Kovaříka situace se slunečným a přes den teplým počasím v únoru tak trochu podobná té letošní.

S tím zásadním rozdílem, že sníh byl tehdy pryč i ve středních polohách Krušných hor, takže kolem Šindelové ve zhruba 550 metrech nad mořem kvetly kočičky.

„Letos tu ale mám 45 cm sněhu a ani špaček, jako tehdy, dosud nepřiletěl zpět. Ta situace je prostě normálně zimní. Není to nic anomálního,“ pokračoval pozorovatel.

Na 99 % území Karlovarského kraje není pod sněhem zamrzlá půda. Vše jde krásně do podzemí pozorovatel přírody Rudolf Kovařík

V současné době roztál v Krušných horách sníh až v nadmořských výškách pod pět set metrů, kde je přes den až i kolem patnácti stupňů nad nulou. „Není to ale nic extrémního, že by se hned probudily rostliny, protože v noci jsou i na místech, kde již ten sníh není, také teploty v minusových hodnotách,“ konstatoval Kovařík, který současné chování přírody považuje za rozumné. Úvahy o možných záplavách při rychlém tání sněhu odmítá.

V roce 2006 totiž leželo na Šindelové zhruba třikrát tolik sněhu, ale ani tehdy žádné záplavy při tání nepřišly.

Jako v Alpách



Se slunečnými dny se prašan změnil na firn. Díky tomu sněhová vrstva klesla, ale sníh ani přes teplo nikterak významně neroztál. „Je to nádherný začátek do nové vegetační sezony,“ pochvaloval si meteorolog, podle kterého se voda ze sněhu postupně vsakuje do země. „Když odhrabete sníh, tak na 99 % území Karlovarského kraje pod sněhem není zamrzlá půda. Čili jde vše krásně do podzemí,“ dodal Kovařík.

Současné teplé a slunečné počasí přes den a mrazíky v noci označuje bývalý náčelník horské služby v Krušných horách Rudolf Chlad za alpské pobývání na horách. „Lidé mohou využívat vyžehlených běžkařských stop, kterých je po Krušných horách stovky kilometrů. Sjezdařské tratě jsou upraveny perfektně. Podmínky jsou úplně ideální,“ podotkl.

Stávající počasí má navíc výhodu, že si každý může vybrat. Kdo nemá na zimní radovánky při sluníčku chuť, může si sjet do údolí pod pět set metrů, kde si může v klidu zajezdit na kole nebo zaběhat. „Jak ale říkám, tráva tam růst nebude, protože přes noc jsou minusové teploty. Stejně tak nepokvetou ještě petrklíče,“ konstatoval Kovařík.

Příští dny lze podle něj očekávat studené fronty, které donesou dešťové přeháňky, které se mohou změnit na sněžení a může napadnout 2 až 5 cm sněhu.