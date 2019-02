Karolina Brodníčková, Právo

S kauzou přišel deník MF Dnes, kterému se podařilo Haškovu doktorskou práci získat. Podle České advokátní komory (ČAK) to však na profesní kariéře Haška, který pracuje jako advokátní koncipient, nemůže nic změnit. Problém by mohl nastat pouze v případě, že by byl exhejtman trestně stíhán.

S Haškem se nechce rozloučit ani ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), v jehož resortu vede bývalý hejtman legislativní radu a zasedá i v komisi pro církevní restituce. A konečně bránit by takové informace neměly ani jeho případné kandidatuře na místopředsedu ČSSD. Tu však Hašek dosud oficiálně neoznámil a nepředpokládá se, že ji zvedne.

I kdyby Hašek o titul JUDr. přišel, na jeho možné kariéře v advokacii to nic nezmění. Pro ČAK je směrodatné Haškovo studium v brněnské Masarykově univerzitě, kde v roce 1999 získal po pětiletém denním studiu titul Mgr. Mluvčí ČAK Iva Chaloupková zdůraznila, že pro pozici advokáta či advokátního koncipienta titul JUDr. potřeba není a magisterský titul stačí.

Komora titul zkoumat nebude

„Podmínka k zapsání do seznamu advokátních koncipientů je formulována tak, že musí získat studium v oboru právo na veřejné škole v ČR nebo v zahraničí s tím, že si musí doplnit vzdělání v oboru ‚české právo‘ formou mimořádného studia. Titul JUDr. je jen něco jako nadstavba,“ řekla Právu.

ČAK nebude ani oprávnění užívání titulu JUDr. zkoumat. „Jestliže byl pan Hašek zapsán do komory advokátních koncipientů, tak splnil všechny předpoklady. Není důvod, aby nemohl získat titul advokát, složí-li advokátní zkoušky,“ dodala Chaloupková pro Právo.

Komora by s Haškem zahájila řízení v případě, že by byl např. trestně stíhán. „Potom by mohla komora zvážit, zda mu nepozastaví advokátní koncipientství,“ uvedla Chaloupková.

Podle informací Práva se Hašek chystá složit advokátní zkoušky v nejbližším období. Bývalý hejtman to však komentovat nechtěl. „Advokacie je moje soukromá věc. Na zkoušky půjdu, jakmile na ně budu co nejlépe připraven,“ napsal Právu.

Slovenský školitel se Haška zastal

Své studium ve Sládkovičově vysvětlil na Facebooku slovy: „V Brně jsem byl ve správní radě Masarykovy univerzity, v Olomouci tehdy nebylo možné rigorózní zkoušku konat a v Praze jsem byl známý poslanec. Řádně jsem obhájil práci na téma ‚Družstvo‘ a vykonal rigorózní zkoušku, mimochodem můj školitel je uznávaná právní kapacita na Slovensku a dnes i soudce ústavního soudu.“

Myslel tím dřívějšího slovenského poslance Směru Mojmíra Mamojku, který byl v té době děkanem právnické fakulty ve Sládkovičově. Ten se práce Haška zastává i nyní. „Vynikající práce, tam nebylo třeba nějaké přimhuřování očí,“ citovala ho MF Dnes.

Fakta o vysoké škole ve Sládkovičovu Soukromá vysoká škola ve Sládkovičovu byla založena v roce 2005 a v roce 2014 byla přejmenovaná na Vysokou školu Danubius. Vysoká škola požádala u přejmenování pro změnu vlastnických struktur. Na vysoké škole působí Fakulta práva, Fakulta sociálních studií a Fakulta veřejné politiky a veřejné správy. Od prvního října 2018 je rektorem Vysoké školy Danubius Peter Plavčan (58), bývalý ministr školství za Slovenskou národní stranu. V čele resortu působil necelé dva roky. V srpnu 2017 musel rezignovat po provalení podezření z podvodů s eurofondy na vědu a výzkum. (ivi)

Nové informace neznepokojily ani Tomana. O změně na pozici předsedy Legislativní rady Ministerstva zemědělství (MZe) neuvažuje.

„Michal Hašek spolupracuje s MZe na základě svých profesních zkušeností, které získal jako místopředseda zemědělského výboru Sněmovny a průběžně také v oblasti práva a legislativy. Dvě volební období působil jako hejtman Jihomoravského kraje, který je významným zemědělským regionem,“ uvedl k tomu pro Právo mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

ČSSD to neřeší



Sociální demokraté se k Haškovu titulu vyjadřovat odmítli. Mimo záznam však sdělovali, že pro ně informace důležitá není. Pokud by se Hašek rozhodl vyslyšet výzvy svých ostravských a jihlavských kolegů a kandidoval na sjezdu 1. a 2. března na místopředsedu strany, nikdo mu zřejmě bránit nebude. Podle informací Práva však vysoké šance na úspěch nemá.

Stopku tak Hašek v nedávné minulosti dostal pouze od ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), který nejdříve na návrh šéfa ČSSD Jana Hamáčka Haška nominoval do Legislativní rady vlády a posléze nominaci stáhl.