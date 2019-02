Jiří Růžička, Právo

Otec Adam zůstal i po rozsudku z roku 2011 knězem, ale po odsouzení za pohlavní zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže byl suspendován a kněžskou práci nemohl vykonávat.

„Nesmírně jsem tím trpěl. Na kněžskou dráhu jsem se dal později, až jako čtyřicátník. Cítil jsem, že chci sloužit lidem, být jim blízko. Pro okolí sloužíte čtyřiadvacet hodin denně, jako sanitka,“ uvedl ke své kněžské dráze letos 54letý Kuszaj.

Kuszaj byl před lety odsouzen na základě výpovědi mladíka, ta je však podle revizního posudku nevěrohodná, což uznal i soud při obnoveném řízení. Svou roli sehrály i výpovědi svědků v neprospěch mladíka a ve prospěch kněze.

Kuszajova obhájkyně uvedla, že podle znalců se v případě mladíka „pod maskou rádoby hodného chlapce ukrývá predátor, který parazituje na druhých“. Sám mladík trvá na tom, že si nic nevymyslel. [celá zpráva]

„Nesl jsem těch deset let těžko, je to bolestná zkušenost. Moje první reakce byla Tomášovi (mladík, který kněze obvinil - pozn. red.) odpustit. I přesto, kolik zlého udělal. Postaral jsem se, aby za něho byla sloužena mše svatá každý den v šest ráno až na věky věků. Tímto vím, že je v božích rukou. On také dozraje a vrátí se na dobrou cestu,“ poznamenal kněz Adam.

Poté, co byl odsouzen a suspendován, pracoval Adam Stanislav Kuszaj v několika dělnických profesích. „Stále pracuji. Lidé okolo nevědí, co se mi přihodilo, teď viděli všude v televizi a v novinách ten soud, který mě osvobodil, nevím, jak mě přijmou,“ uvedl.

„Ze stipendií, která dostával od známých v Polsku, pomáhal, jako celibátní kněz bez vlastní rodiny, na chudém Jesenicku, komu mohl. Tomáš spolu s ostatními kluky dostávali od Adama za ministrování hmotné odměny. Když někdo potřeboval, Adam neváhal poskytnout i menší hotovost. Zaplatil dokonce celý autobusový zájezd do Chorvatska – javornické děti jely zadarmo k moři,“ popsal knězův známý, student práv Univerzity Karlovy Jan Valtr.

Lidé v Javorníku jsou podle něj přesvědčeni, že se hoch chtěl pomocí křivého obvinění dostat k penězům. „Adam si počínal nerozvážně, když dával přímo. Mohl vzbuzovat závist. Pomáhat místním mohl anonymně – např. prostřednictvím farní rady,“ řekl Valtr.

„Absentuje jakýkoliv přímý důkaz o vině obžalovaného,” uvedl při obnoveném řízení soudce Okresního soudu v Jeseníku Miloš Kubíček. „Výpověď poškozeného ve světle revizního znaleckého posudku nemůže být důkazem, neboť podle revizního znaleckého posudku je nevěrohodná,“ zaznělo u soudu.

Kuszaj i státní zástupkyně se po verdiktu soudu na místě vzdali odvolání, lhůtu si ponechala pouze zmocněnkyně poškozeného.

„Celé to beru jako očistec, dala mi to prozřetelnost boží, abych se zlepšil i jako člověk, i jako kněz. Být knězem byl můj sem. Díky Bohu všechno dobře dopadlo, chtěl bych se vrátit ke kněžské službě, sloužit Bohu a lidem. Chtěl bych sloužit tady v České republice, je to krásná země,“ uzavřel Adam Stanislav Kuszaj.