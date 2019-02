ANO oslabilo, stále ale jasně vede. Piráti odskočili ODS

Vítězem voleb by se podle lednového volebního modelu STEM stalo hnutí ANO se ziskem 31,9 procenta hlasů. V minulém šetření mělo hnutí podporu 35,7 procenta. Druzí Piráti by v lednu měli 15,7 a třetí ODS 11 procent hlasů. Komunisté by měli 8,5, ČSSD 8,3 a SPD 7,7 procenta. Lidovci by uspěli se šesti procenty. TOP 09 a hnutí STAN by skončily mimo Sněmovnu.