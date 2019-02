Karolina Brodníčková, Právo

Představitelé ČSSD míní, že nyní nelze růst strany očekávat, projeví se prý až za delší dobu, i když první ostrý test přijde už koncem května v eurovolbách.

„Pro mě jsou důležité trendy. Mám za to, že se situace ČSSD stabilizovala. Tento průzkum je metodicky nejpřísnější. Práce na zlepšení podpory ČSSD je běh na dlouhou trať. ČSSD se od podzimu zkonsolidovala, přestala řešit sama sebe,“ okomentoval to pro Právo šéf ČSSD Jan Hamáček, který ve volbě předsedy na sjezdu 1. března nemá protikandidáta.

Pro mě jsou důležité trendy. Mám za to, že se situace ČSSD stabilizovala Jan Hamáček

Riziko pádu na pět procent žádný povyk uvnitř strany nezpůsobil. „Očekávat, že budeme mít 15 procent, je naivita. Musíme to odpracovat,“ řekl šéf pražské sociální demokracie Petr Pavlík.

Volební model v lednu/únoru 2019 podle agentury Kantar CZ pro ČT ve srovnání s výsledkem voleb

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Pokud se to za dva roky ustálí, můžeme mít přes deset procent. Nelze čekat, že se to rychle zvedne. Spíš se to projeví až v parlamentních volbách v roce 2021,“ dodal.

Aspoň křeslo v EP

S napětím ČSSD vyhlíží květnové volby do Evropského parlamentu. Její představitelé mimo záznam uvádějí, že cílem je získat alespoň jeden mandát. V roce 2014 získala křesla čtyři, tedy stejně jako ANO a TOP 09 se Starosty.

„Důležitá je psychologická hranice pěti procent. Pokud bychom v květnu v evropských volbách spadli pod ni, bude se opakovat sjezd,“ řekl Právu poslanec, který si nepřál být jmenován.

Stejný názor zaujali i další dva vysoce postavení členové ČSSD, kteří vzhledem k napjaté atmosféře nechtěli vystoupit se svými názory veřejně. Další však takový nápad odmítli s tím, že nový sjezd by neměl smysl, neboť do vedení se ani nyní příliš lidí nehrne.

Podle předsedy senátorského klubu ČSSD Petra Víchy ČSSD nemůže od evropských voleb mnoho očekávat. „Eurovolby pro nás většinou dopadají hůř než ostatní volby. Pro stranu je ale důležitější vnitřní konsolidace,“ uvedl pro Právo před třemi týdny. Ve volebních modelech agentur se v případě ČSSD projevují velké rozdíly.

Například listopadový průzkum CVVM přiznával ČSSD devět procent, tatáž agentura v prosinci dávala straně 9,5 procenta. Devět procent přisuzovala soc. dem. v lednu i agentura Median.

Přínivější než šetření Kantaru byl k sociálním demokratům i v úterý publikovaný průzkum agentury STEM. [celá zpráva]

Volební model v lednu 2019 podle agentury STEM ve srovnání s výsledkem voleb

FOTO: David Ryneš, Novinky

Foldyna: Co dělá ČSSD pro dělníka?

Sociolog Jan Herzmann upozornil, že každý průzkum počítá se statistickou chybou, která bývá do 2,5 procenta a může se projevit směrem nahoru i dolů.

„Statisticky se nedá říct, že se liší výsledek 7 a 5 procent. Některé agentury mají metodiku nastavenou tak, že spíš pokrývají jeden typ voličů. A to je případ CVVM, která dlouhodobě uvádí obě levicové strany jako silnější než jiné agentury,“ řekl Právu Herzmann.

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna vidí za slabými výsledky strany ztrátu původních voličů. „Náš původní volič nemá děti inkluzivní, nebere minimální mzdu, chodí do práce, nepatří k minoritě. Co soc. dem. pro dělníka, který má 30 tisíc hrubého, dělá? Nebo pro jeho mámu?“ uvedl pro Právo.

„Ve straně se musí leccos změnit“

Podle starosty Stříbra Václava Votavy, který po sjezdu ČSSD na začátku března má nahradit ve Sněmovně rezignujícího poslance Milana Chovance, se musí uvnitř strany leccos změnit. „Moje přesvědčení, že jsme měli jít do opozice, asi mělo smysl. Věnovali bychom se sami sobě, musíme řadu věcí v partaji zlepšit a víc komunikovat s občany a našimi voliči. Dnes už těžko můžeme z vlády odcházet,“ poznamenal.

Kvůli mandátu poslance se Votava vzdal pozice plzeňského krajského zastupitele. Ve Sněmovně chce nastoupit do rozpočtového výboru, kterému v minulém období předsedal. „Myslím si, že vynecháváme ekonomické otázky, že se jim nevěnujeme. Proto bych chtěl pomoci ČSSD v nastolování těchto témat,“ dodal.