Renáta Bohuslavová, Novinky

Vláda se po dlouhých sporech shodla pouze na navýšení peněz do už existujícího dotačního programu ministerstva školství ze 30 milionů na 100 milionů pro rok 2020.

„Domluvili jsme se na tom, že pro rok 2020 by neměl hrozit rozpad univerzálního bezplatného stravování v mateřských školách a v základních školách na prvním stupni. Půjdeme cestou navýšení dotačního programu, který funguje úspěšně od roku 2015 na MŠMT, kde jsme částku připraveni ztrojnásobit až na 100 milionů korun,” řekla novinářům po koaličním jednání poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

Dnes může podle Valachové dotaci využít až 8000 dětí. Z informací ministerstva vyplývá, že v roce 2017 se do projektu zapojilo 6700 dětí a o rok dříve zhruba 5000 dětí. Při navýšení na 100 milionů korun by o obědy zdarma mohlo žádat až 25 tisíc dětí.

Schillerová: Je to nejlepší cesta

Právě Valachová byla původně autorkou návrhu, aby byly obědy zdarma pro všechny děti ve školkách a na prvním stupni ZŠ. Tuto variantu nakonec odmítlo hnutí ANO. Valachová to ale jako prohru nevnímá.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se jedná o systémové řešení. „Posílení programu, kde je dnes 30 milionů, je nejlepší cesta. Bude se cílit na potřebné a zasadí se to do kontextu pro rozpočet 2020 a já s tím budu počítat,” uvedla Schillerová. Ocenila, že nedojde ani ke zvýšení byrokratické zátěže jak pro děti, tak pro školy.

Valachová: Nedojde ke stigmatizaci

„Je skutečně na řediteli školy, jak posoudí tu konkrétní životní sociální situaci konkrétního dítěte a může na to flexibilně reagovat. Nedochází ke stigmatizaci dětí ani k tomu, že bychom se na ně dívali skrze peněženky rodičů,” dodala Valachová.

Zároveň ale upozornila i na to, že se program netýká školek. Ty mají podle ní až do roku 2020 zajištěnou podporu z evropských peněz přes ministerstvo práce a sociálních věcí. Po roce 2020 by podle ní vláda mohla řešit propojení těchto programů.

O obědy zdarma se vláda pře od prosince 2018, kdy téma otevřel premiér Andrej Babiš a následně se ho chytla ČSSD. Zda bude nakonec 100 milionů pro rok 2020 v rozpočtu schváleno, bude ale jasné až koncem roku 2019, kdy bude rozpočet schvalovat Sněmovna.