Až dosud nebyla výše sankce známa, protože úředníci i Babiš odmítli s odkazem na neveřejnost řízení sdělit, jak vůbec dopadlo. Právo informaci získalo z důvěryhodného zdroje seznámeného s rozhodnutím radnice.

Proti tomuto rozhodnutí z 21. ledna se Babišovi právníci v pondělí odvolali, což v úterý potvrdila černošická radnice na svých webových stránkách. Odvolání nyní poputuje k nadřízenému středočeskému krajskému úřadu, který bude mít lhůtu třicet dnů pro pravomocné rozhodnutí. Do té doby nemusí Babiš pokutu platit. [celá zpráva]

Středočeský kraj přitom vede ve funkci hejtmanky místopředsedkyně ANO a bývalá první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za toto hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová.

Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému Andrej Babiš

Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije. Podezření o Babišově možném střetu zájmů řešila od loňského srpna, kdy se na něj obrátila se svým oznámením česká pobočka protikorupční organizace Transparency International (TI). [celá zpráva]

Podle jejích závěrů Babiš nadále ovládá některá média prostřednictvím holdingu Agrofert. Babiš se ale hájí tím, že holding vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů a dostál tak prý povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Členům vlády je přitom zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.

A úřad dal podle informací redakce za pravdu oznamovatelům. Babišovi mohl za porušení zákona o střetu zájmů, a tedy za přestupek, uložit pokutu od pěti do 250 tisíc korun.

Je to politický boj, zopakoval premiér

Pod holding Agrofert stále spadá provozovatel rozhlasového vysílání Londa, který zaštiťuje rádia Impuls a RockZone. Dále tam patří společnost Mafra, která vydává deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro, rovněž týdeníky Téma a 5plus2 i zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Součástí skupiny je také provozovatel televizní stanice Óčko.

„Nemám potřebu to komentovat. Nechal jsem to na právníky a ti jsou určitě přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně. Nechávám to na nich, aby pracovali. Skutečně to neřeším. Řekli, že podají odvolání, tak ho určitě podali,“ řekl v úterý Babiš novinářům.

Zopakoval, že za kauzou je politický boj a snaha vytlačit ho z české politiky. „Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného,“ poznamenal už krátce po lednovém rozhodnutí úřadu Babiš.

To zástupci TI považují za přelomové s tím, že podle nich veřejná instituce nařizuje Babišovi narovnat jeho střet zájmů. „Možnosti jsou nabíledni. Buď se vzdát svých politických funkcí, nebo prodat mediální část Agrofertu,“ sdělil v lednu v tiskové zprávě šéf české TI David Ondráčka.

Podle něj se Babiš nikdy nezbavil role toho, kdo ovládá Agrofert. „Nadále sedí na dvou židlích – podnikatelské a politické. Obě role se vzájemně ovlivňují a potenciálně mohou poškozovat veřejný zájem nejen České republiky, ale i Evropské unie,“ doplnil Ondráčka.