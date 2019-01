zpe, Novinky, ČTK

Ministr kultury Staněk apeloval na poslance, aby výroční zprávu za rok 2016 a 2017 schválili. „Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby Rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod,“ uvedl ministr.

Česká televize předkládá každoročně Sněmovně své výroční zprávy o činnosti a o hospodaření. Zákon o ČT stanoví, že Sněmovna může odvolat Radu ČT mimo jiné v tom případě, pokud poslanci dvakrát po sobě jednu ze zpráv neschválí.

Rada mimo jiné volí generálního ředitele televize a její členy volí Sněmovna.

„Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná. Samozřejmě ani Česká televize a lidé v ní pracující nejsou bezchybní. Nemusí se mi líbit vše, co Česká televize dělá,“ dodal Staněk.

Obstrukční spolupráce KSČM a SPD zablokovala schválení zpráv ČT za roky 2016 a 2017.



Sněmovní většina si tak zachovala nástroj tlaku na ČT.



Na vysvětlení: neschválení dvou zpráv znamená konec rady ČT a tím v podstatě konec ředitele ČT. — Jan Farský (@JanFar_sky) 31. ledna 2019

Fungování ČT kritizoval komunistický poslanec Jiří Valenta. Mluvil o neobjektivitě, podjatosti a o dehonestujících kampaních a pokřivených, rádoby profesionálních poměrech v televizi.

„Nikdy bych si nepřál - a to mi skutečně věřte - aby byla Česká televize jakkoli spjata s KSČM tak, jako je nyní propojena s posthavlistickými nikým nevolenými strukturami nebo například s TOP 09. I když se někdy její snaha míjí účinkem,“ komentoval poslanec.

Já chápu, že KSČM by se strašně ráda vrátila do doby, kdy mocná strana vláda řídila všelicos Petr Gazdík, STAN

Na to mu odvětil předseda hnutí STAN Petr Gazdík. „Já chápu, že KSČM by se strašně ráda vrátila do doby, kdy mocná strana vláda řídila všelicos, i organizovala to, jak má vypadat třeba televizní zpravodajství,“ podotkl Gazdík.

Poslanec Jiří Kobza (SPD) uvedl, že činnost ČT vyžaduje zásadní a hlubokou revizi z hlediska návratu objektivity a důvěry občanů. Snahu bojovat o důvěru podle svých slov nevidí. Jeho stranický kolega Lubomír Španěl řekl, že činnost ČT nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství je podle něj zmanipulované a neobjektivní.

Poslanecká sněmovna dnes podle očekávání opět odmítla schválit výroční zprávy České televize.

Dovolil jsem si kolegům připomenout, že Česká televize nemá být pod parlamentní kontrolou, a vyzval jsem je, aby si nepohrávali s myšlenkou ji ovládnout. pic.twitter.com/Z4CJJgIGNz — Roman Sklenák (@RSklenak) 31. ledna 2019

„Česká televize musí být nezávislá a úkolem nás všech je tu nezávislost chránit,“ prohlásil Roman Sklenák (ČSSD). Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukazoval mimo jiné na to, že kritici se soustředili jen na zpravodajství a publicistiku. „Původní hraná tvorba, nakupovaná tvorba, to jde bokem,“ konstatoval.

Sněmovna se ale nakonec k hlasování nedostala, protože na pořadu byly interpelace. K výročním zprávám o činnosti ČT by se poslanci mohli vrátit v půli února nebo na začátku března.

Výsledek jednání pobouřil šéfa poslanců hnutí STAN Jana Farského. „Obstrukční spolupráce KSČM a SPD zablokovala schválení zpráv ČT za roky 2016 a 2017. Sněmovní většina si tak zachovala nástroj tlaku na ČT. Na vysvětlení: neschválení dvou zpráv znamená konec rady ČT a tím v podstatě konec ředitele ČT,” podotkl Farský.