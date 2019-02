Karolina Brodníčková, Právo

Za poslední čtyři měsíce si ODS na darech přišla asi na 10 milionů korun. Špatně si nevedou ani lidovci. Naopak ČSSD, SPD nebo Piráti se na dárce moc spoléhat nemohou.

„Naši sponzoři znovu věří v ODS, v její program a v to, že to, co říkáme, i děláme. Zároveň cítí, že je třeba vyvažovat obrovskou mediální a finanční moc hnutí ANO,“ řekl Právu předseda ODS Petr Fiala.

Jak přesně na tom strana je, se ukáže na jaře. Všechny strany totiž musí nejpozději k 1. dubnu zveřejnit výroční finanční zprávu za loňský rok. Podle zákona může jeden sponzor věnovat jedné politické straně maximálně tři miliony korun.

V posledním čtvrtletí loňského roku byl k ODS nejštědřejší olomoucký podnikatel a někdejší boss hokejové Slavie Richard Benýšek. Poslal jí dva miliony.

Svoboda dal milion korun

Vydatné dary poslali i někteří straníci, podporovatelé a firmy. Po 200 tisících korunách ODS poslala dopravní firma Queenford, stavební Supersan, úklidová GigaFlow a auditová společnost AA Tax-audit.

Jak již Právo informovalo, v porovnání s ostatními stranami si ODS stála, co se darů týče, nejlépe už v roce 2017 a trend se ukazoval i v průběhu loňského roku. Po volbách, v nichž občanští demokraté získali přes dva tisíce křesel zastupitelů a devět senátorů, pokračuje dál. Chuť pomoci své straně se probudila ale i mezi lidovci, kteří rovněž v komunálních volbách uspěli. V posledních čtyřech měsících si přišli dohromady asi na 5,8 milionu korun.

Nejvíce se plácl přes kapsu lídr evropské kandidátky a europoslanec Pavel Svoboda. Svoboda své straně daroval rovný milion. Chtěl tak podpořit kampaň pro evropské volby.

„Stát stranám přispívá na evropské volby jen třiceti korunami za hlas, není tam žádný příspěvek za mandát, žádný příspěvek na činnost, jako je to u jiných voleb. Proto jsme se my v čele kandidátky rozhodli podpořit stranický rozpočet,“ řekl Právu.

Europoslankyně Michaela Šojdrová svou stranu podpořila zatím více než 300 tisíci korunami. Bývalý ministr kultury Daniel Herman, který za KDU-ČSL neúspěšně kandidoval do horní parlamentní komory, straně poslal bezmála půl milionu. Hnutí ANO dostalo od komunálních voleb až do 28. ledna podle transparentního účtu asi 5,5 milionu korun. Dary dostává zejména od svých zastupitelů a členů, myslí na něj však i některé firmy. Například akciová společnost Zetor věnovala hnutí 300 tisíc korun, prodejna vozidel Cartec Liberec 200 tisíc korun a přepravní Gold Times, s. r. o., 100 tisíc korun.

Jak zdůraznil PR manažer hnutí Vladimír Vořechovský, se všemi dárci ANO uzavřelo smlouvu, jak zákon žádá. Dary, které sponzoři složili na účet v hotovosti, hnutí vrátilo.

Jen o něco málo hůř si v očích sponzorů stojí opoziční TOP 09, která v koalici se STAN a lidovci v komunálních volbách zabodovala v Praze. Celostátně se však podle průzkumů volebních preferencí potácí na hranici vstupu do Sněmovny.

Méně funkcí, méně darů

„Topka“ od dárců za poslední čtyři měsíce získala asi 4,3 milionu korun, nejvíce přitom od mediální agentury Inception, která jí věnovala asi 460 tisíc korun.

Od voleb dostali přes čtyři miliony i STAN. Těm výrazně pomohlo také několik firem. Půl milionu darovala marketingová společnost MMC Moravia Market a elektrárna Solar area. Někdejší starosta Prahy 1 Petr Hejma přispěl 600 tisíci korunami.

Komunisté od října dostali darem asi 2,6 milionu. Nejvíce přispěl europoslanec Jaromír Kohlíček, který daroval 300 tisíc, nebo poslanec Jiří Dolejš, jenž poslal 160 tisíc korun. Vládní soc. dem., kteří v senátních i obecních volbách pohořeli, sponzory neoslnili. Za čtyři měsíce od nich totiž podle transparentního účtu dostali jen asi 1,1 milionu korun.

Místopředseda Roman Onderka míní, že stav účtu odpovídá podpoře voličů. „Druhá věc je, že naši členové přišli o funkce. Tito lidé dávali zvýšený členský příspěvek i sponzorské dary na účet ČSSD. Jenže potom, co tito lidé z funkcí odcházejí, je darů méně,“ uvedl.

Ještě hůř si stojí piráti, kteří za sledované období získali od dárců necelých 700 tisíc korun. Pirátům, kteří naopak v komunálních volbách uspěli a třeba i ovládli Prahu, posílají příznivci sice časté, ale spíše menší finanční částky.

„My jsme financovaní drobnými dárci. Nám neposílají peníze firmy, které jsou leckdy propojeny s komunální politikou. A naši poslanci a politici nemusejí odvádět část svých platů nebo odměn z dozorčích rad, jako to mají jiné strany,“ sdělil Právu místopředseda pirátů Jakub Michálek.

Obdobně si stojí i SPD Tomia Okamury, která se musí spokojit se zhruba půl milionu.