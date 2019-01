Barbora Zpěváčková, Novinky

Hlasovat se o tom bude už ve čtvrtek. „Poslanec, který se bez řádné omluvy nezúčastní dvou jednacích dnů, ztratí nárok na polovinu platu a polovinu paušálních náhrad,“ vysvětlil šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. V případě, že se poslanec neomluví ze čtyř jednacích dnů, přijde dokonce o celý plat.

Zákon o platech představitelů státní moci, který to stanoví, byl přijat už v roce 1995. K takovým sankcím se ale nikdy nepřistoupilo, protože poslanci nezřídili žádný orgán, který by o omluvenkách rozhodoval.

Chyběla vůle, míní Vondráček



„Dvacet let to v tom zákoně bylo, ale nikdy se to nepoužilo. Navrhoval to kdysi Miloš Zeman, navrhovala to Miroslava Němcová (ODS),“ připomněl Michálek. „Konečně se po 20 letech od účinnosti zákona aktivuje toto ustanovení,” podotkl.

„Asi chyběla vůle,“ komentoval to šéf Sněmovny Radek Vondráček. Dodal, že návrh Pirátů podporuje celé ANO.

Podle aktuální domluvy z grémia by nově absence posuzoval organizační výbor. „Je tam celé vedení Sněmovny, jsme připraveni se tímto návrhem zabývat,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Základní plat 82 tisíc



Základní měsíční plat poslance je 82 400 korun. Tuto částku ale bere pouhá dvacítka z dvou set poslanců. Většina zákonodárců pobírá ještě paušální náhrady, které dosahují několik desítek tisíc korun hrubého.

Podle serveru iRozhlas, který absence poslanců mapoval vloni v červnu, ve Sněmovně nejvíc chyběl čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, premiér Andrej Babiš (ANO) či někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Účastnili se zhruba 40 procent hlasování.