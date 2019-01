Marie Königová, Právo

Vedení soc. dem. koketovalo se změnou názvu strany. Jak se vám ta myšlenka líbí?



Zaznamenal jsem to, ale moc se mi to nelíbí. To jsou věci, které jsou zavedené, jsou v paměti lidí a ničemu nevadí, tak by se na ně zbytečně nemělo sahat. Nedoporučoval bych změnu.

Bylo to v návrhu změny stanov, které část členů kritizuje, že posiluje postavení centra a silných krajských organizací.



Změna stanov je v pořádku. Já bych je také zjednodušil, protože jsou těžkopádné. Strany se nyní pohybují již v jiném prostoru, nemají tu rozhodující roli, jakou měly dříve, když tu byly jen dvě silné strany ODS a ČSSD. Dnes má strana fungovat jinak, pružněji. Zjednodušení a zmenšení stranických orgánů i s tím důsledkem je podle mého soudu nutné. Je třeba občas rozhodovat rychleji.

Strany se nyní pohybují již v jiném prostoru, nemají tu rozhodující roli, jako když tu byly jen dvě silné strany ODS a ČSSD

A když nejsou s to se rychle svolat, a pak se čeká, jestli se sjede dost lidí, jako se již stalo, že významné jednání nemohlo kvůli nízké účasti ani rozhodovat, tak to je třeba změnit.

Nyní se řeší problém možného ovlivňování soudů, kterému „vévodí“ již téměř osobní spor prezidenta Miloše Zemana a bývalého šéfa Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy. Jak to vnímáte vy?



Především si myslím, že Josef Baxa neměl rozhovor vedený mezi čtyřma očima sdělovat na veřejnost. To se podle mě nedělá. Vzniká kolem toho zbytečně moc problémů. Dokonce ministr spravedlnosti Jan Kněžínek začne vyvozovat, že Zeman by mohl být stíhán za trestný čin. Rozhodování o tom, že by Baxa mohl být předsedou Ústavního soudu, je v pravomoci prezidenta. Někteří politici kauzu využívají ke kritice Zemana. A on jim k tomu zbytečně dává příležitost. Myslím, že by se neměl tolik vyjadřovat k činnosti soudů.

Nakolik může tato kauza poškodit postavení justice u veřejnosti? Když i prezidentův kancléř Vratislav Mynář stáhne svou žalobu kvůli neudělení prověrky s tím, že nevěří v řádné projednání.



Pan Mynář nemá mezi lidmi takovou důvěru, aby jeho názor ovlivnil postoj lidí k justici. Více je může ovlivnit to, jak se již dlouho rozhoduje kauza Rath. Podle mě ale celá ta věc pro normální občany tak velký význam nemá. Oni ty různé jemnosti neposuzují. Ale určitě z toho mají špatný dojem.

Pan Mynář nemá mezi lidmi takovou důvěru, aby jeho názor ovlivnil postoj lidí k justici

Je důležité, že se ukázalo, že justice ve svém rozhodování ovlivněna až tak nebyla. Takže ji to tolik ani nepoškodí. Ono to není tak snadné ovlivnit rozhodnutí soudu, o věci rozhoduje vždy více lidí.

Podle Baxy ho ale prezident nabádal k ovlivnění tím, že mu řekl: vy jste šéf, tak to zařiďte.



To jsem měl na mysli, když jsem řekl, že to, co je mezi čtyřma očima, se nemá zveřejňovat. V takové chvíli se říkají věci, které veřejnosti určeny nejsou. Jinak by se užily jiné formulace. Čili i Zeman, mluví-li mezi čtyřma očima, řekne – tak to zařiď. To by pro veřejnost nemohl říci, protože dobře ví, že to předseda soudu nemá na povel.

Baxa ale tvrdí, že mu to musel vysvětlovat.



Jak znám Zemana, tak on neváhá užít slov, někdy i zbytečně silných. Takže podle mě se to dostalo do polohy, kdy to zbytečně oslabuje důvěru lidí v určité instituce.