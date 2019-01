kab, ČTK, Právo

„Mezi základy demokratického státu patří respekt k nezávislé justici. Já bych nikdy nezpochybňoval nezávislost soudů nebo orgánů činných v trestním řízení a očekával bych to od každého politika či vysokého státního úředníka,“ řekl Právu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Za vysoce nezodpovědné a nebezpečné považuje Mynářova slova předseda opoziční ODS Petr Fiala. „Jak mají české justici důvěřovat občané, když ji zpochybňuje kancléř prezidenta,“ řekl.

Silná slova zazněla i z dalších opozičních stran. „Stažení žaloby kvůli neudělení bezpečnostní prověrky není nic jiného než zbabělost. Hradní páni od počátku věděli, že se žalobou nemůžou uspět, než by si uřízli ostudu, raději zpochybnili nezávislost justice,“ komentoval Mynářův krok šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Je typický lepšočlověk“

Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka jde o aroganci moci a důkaz, že Mynář je slovy prezidenta typický „lepšočlověk“.

„Vratislav Mynář o prověrku sám požádal a během mnoha let se nedomohl toho, aby ji získal. Můžeme jen spekulovat proč. Teď stačí podle hradního mluvčího ,důvěra‘ pana prezidenta. Prezidentovy předchozí výroky, že ještě počká na verdikt soudu, odvál čas. Takže jsme opět svědky toho, že slovo hlavy státu prostě neplatí,“ prohlásil Gazdík.

Stažení žaloby naopak nechalo v klidu předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. „Je to jeho vůle. Jen ten, kdo podal žalobu, ji také může vzít zpět,“ uvedl.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) Mynářova slova na adresu soudců vnímá jako ukázku práva každého účastníka soudního sporu zaujmout stanovisko, vyjádřit se.

„Chápal bych to tak, že tady jde o vyjádření účastníka, nikoli úředníka... Chápu to, že je to právní jednání konkrétního účastníka soudního sporu, nikoli jednání představitele Kanceláře prezidenta republiky,“ vysvětlil.

Kněžínek zdůraznil, že česká justice má jeho plnou důvěru, i když připustil, že „v jednotlivých případech může dojít k nějakým excesům“.

Podle něho však proto existují procesní nástroje, jimiž účastníci případně mohou namítat podjatost soudců.