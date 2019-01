Karolina Brodníčková, Právo

Řešit s nimi chtějí problémy sociálního bydlení a exekucí v Praze. „Jde nám primárně o program, ideje, ne o strany. V posledních hlasováních nám ve Sněmovně udělaly obě partaje (ČSSD i piráti) docela radost, ať už v důstojné podpoře senátní verze zákona o oddlužení, nebo zrušení karenční doby,“ napsal Právu nový předseda Idealistů Vojtěch Vašák.

„Mezi sebou máme jak členy soc. dem., tak pirátů. Já osobně jsem nestraník, to je možná symbol toho, že se teď skutečně zaměřujeme více na program a otevíráme se,“ dodal.

„Idealisty zajímá, co v Praze plánují Piráti dělat v bydlení. Rád se s nimi sejdu a představím jim to. Nechám se překvapit, jestli a jak by chtěli spolupracovat, nebráním se tomu, pokud to bude dávat smysl,“ napsal Právu pražský radní Adam Zábranský.

Bývalý předseda Idealistů a nynější pokladník spolku Radim Hejduk, který loni neúspěšně kandidoval do vedení ČSSD, chce s piráty hovořit o politice v Praze, na jejíž magistrát se soc. dem. nedostala.

„Piráti mohou být partnerem, tak se snažíme navázat dialog a třeba budeme spolupracovat, záleží na tom, jestli máme stejnou představu,“ sdělil Právu Hejduk. Hovořit chce o městské výstavbě, regulaci nájmů a spekulacích s byty nebo např. o udržitelnosti základních škol, inovacích a financování sociálních služeb a transparentnosti radnice.

Mladí mají výhrady



Vašák by s Piráty rád navázal spolupráci v oblasti exekucí, sociálního bydlení a školství. S konáním své původně bratrské organizace tak úplně nesouhlasí Mladí sociální demokraté. Jejich předseda Radek Hlaváček se sice domnívá, že dialog je potřeba vést se všemi politickými stranami, ale má výhrady.

„Rozhodně neplánujeme spolupráci s ostatními stranami, abychom jim pomáhali k volebním úspěchům. Chceme, aby soc. dem. byla ta nejúspěšnější strana na politickém spektru,“ řekl Právu.

Odklon idealistů od směrování ČSSD byl patrný už loni v komunálních volbách, v nichž řada členů spolku kandidovala za jiný politický subjekt. Například Vašák byl 47. na kandidátce Žít Brno v jihomoravské metropoli. Idealisté také na rozdíl od řady vrcholných představitelů soc. dem. nepodporovali v prezidentské volbě Miloše Zemana a jeho vystupování kritizují.

Blízko měli idealisté k Sobotkovi, kterému po tzv. lánském puči po sněmovních volbách v roce 2013 pomohli zachránit premiérské křeslo, když se účastnili demonstrací na jeho podporu.