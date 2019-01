Nosní sprej Olynth HA může obsahovat mikroby, varuje úřad

Některá balení nosního spreje Olynth HA 0,1 % mohou být kontaminované mikroby a pacienti by je měli vrátit do lékáren, uvedl ve čtvrtek Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jde o šarže F145560A, F145590A a F145600A. Lék se používá u dětí od sedmi let a dospělých ke zmírnění otoku nosní sliznice a tvorby hlenu při akutní infekční a alergické rýmě, při zánětu vedlejších nosních dutin a Eustachovy trubice.