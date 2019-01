Teploty na Šumavě padaly pod minus 30 stupňů, na víkend se mírně oteplí

Ve středu nad ránem klesla na šumavské Jezerní slati teplota na minus 30,8 stupně. Chladno bylo i jinde, nicméně v dalších dnech by se již minimální teploty měly pohybovat výše, neboť by se mělo mírně oteplit a o víkendu by se již mohla odpolední maxima dostat i nad bod mrazu.