Petr Stuchlík žádost o členství podal v prosinci. Podle informací Novinek získal podporu místní organizace Prahy 1 a následně i ve krácené lhůtě doporučení krajské organizace.

Definitivní rozhodnutí o členství ale dělá předsednictvo strany, které se v úterý večer jeho vstupem do hnutí zabývalo a žádost bez výhrad přijalo.

Stuchlík o členství usiluje především proto, aby mohl v únoru na celostátním sjezdu strany kandidovat do vedení hnutí ANO na pozici místopředsedy. Ačkoliv získal nominaci na Praze 1 a 6, tak to ale bylo v době, kdy ještě členem strany nebyl, a takové nominace může získat právě pouze jako člen. Nyní bude zřejmě muset celé kolečko absolvovat znovu.

Tím, že se vůbec o post ve vedení uchází, překvapil Stuchlík současného předsedu pražské organizace Jana Říčaře, který na tuto pozici chce kandidovat také. [celá zpráva]

Ten zároveň nešetří kritikou k jeho překvapivému a rychlému přijetí za člena.

„Pravděpodobně se jedná o nejrychleji přijatého člena v historii hnutí ANO. I my jsme jeho doporučení schvalovali zcela nestandardně per rollam, a to hlavně kvůli mediálnímu tlaku, který Petr na symboliku svého přijetí vytvořil,” kritizoval svého nového krajského spolustraníka Říčař.

Kandidatura Stuchlíka do čela hnutí ANO trochu připomíná jeho nominaci na post lídra kandidátky do voleb na pražských magistrát. V těch řada místních organizací tehdy podpořila dnešního zastupitele a poslance Patrika Nachera. Vedení hnutí v čele s Andrejem Babišem ale čtvrt roku před volbami rozhodlo, že kandidátku povede právě podnikatel a manažer Stuchlík, který v té době nebyl členem hnutí a řada Pražanů ho neznala. [celá zpráva]